Уроки музыки для слабовидящих детей

16 февраля в Якутской городской организации Всероссийского общества слепых прошел уникальный мастер-класс по обучению игре на фортепиано с нуля.

15 членов организации получили возможность лучше понять музыку, избавиться от страха и неуверенности в отношении игры на музыкальных инструментах. Мастер-класс провела Эльмира Теркулова — первый в России лицензированный педагог по технологии «Понимание музыки» (г. Санкт-Петербург). Помогли организовать этот урок по музыке волонтеры движения «Добрые дела Якутска» — Новиковы Айиол и Тамара.

Мероприятие проводилось на платформе Zoom, так как учащиеся находятся на дистанционном обучении из-за Covid-19. Тамара поделилась: «Я в этом участвую, так как считаю, что лучше давать людям «удочку», чем «рыбу». Я попросила Эльмиру провести мастер-класс по музыке для слабовидящих детей, и она любезно согласилась помочь. Для меня любое творчество — это то, что находит отклик у людей, это поднимает настроение, люди получают полезные навыки. Благодаря моей маме, учителю с 30-летним стажем работы в школе слабовидящих, мы познакомились с руководителем клуба для слабовидящих, обсудили технические детали подключения по ЗУМ, подготовили необходимое оборудование. Успешно провели мероприятие для детей и взрослых. На этом мастер-классе Эльмира показала, что нет ничего невозможного, и при желании можно постичь новое в любом возрасте и в любом положении, даже если плохо видишь».

«Я очень люблю музыку, знаю, что в этой области я профессионал, могу помочь любому разобраться в этой области. На этом мастер-классе я хотела показать, что даже слабовидящие люди могут научиться играть», — рассказала Эльмира.

Ученицей мастер-класса стала сотрудница школы слабовидящих Людмила. Она никогда не занималась музыкой, боялась, что не справится. А в конце занятия у нее ушел страх. Она рассказала, что всегда хотела научиться играть мелодию из кинофильма «Сумерки», в итоге она поняла, что теперь может подобрать эту мелодию и играть ее в свое удовольствие. Тамара, наблюдая за процессом, тоже получила успех: «Я во время урока почувствовала, что вместе со страхами Людмилы, ушел и мой собственный страх, я, наконец, решила что-то с этим сделать!».

Успехи от мастер-класса получили и те, кто смотрел занятие по интернету. Раиса Ивановна вместе с внуком посмотрела занятие: «Спасибо, за такой интересный мастер-класс. Я — человек в возрасте, но я тоже поняла эту методику, такая доходчивая. В детстве хотела играть на фортепьяно, но не получилось, так как жила в деревне, где не было музыкальной школы. Сейчас уверена, что было бы фортепьяно под рукой, я бы тоже попробовала сыграть что-то».

Руководители общества слепых выразили искреннюю благодарность волонтерскому движению «Добрые дела Якутска» за организацию мастер-класса по музыке и отдельно поблагодарили Эльмиру и выражали пожелания провести занятия «вживую» для детей.

Вера Ипатова