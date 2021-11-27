Уроки итальянского — бенефис Александра Емельянова

Не могу отнести себя к знатокам классической музыки и оперного пения, но благодаря друзьям иногда удается посетить спектакли, концерты и приобщиться к высокому искусству. Люблю балет, с большим удовольствием бываю на выступлениях «Виртуозов Якутии».

И вот в пятничный вечер удалось вырваться на бенефис нашего друга. Повод для этого значительный – ведущему солисту Государственного театра оперы и балета РС(Я) имени Суоруна Омоллоона Александру ЕМЕЛЬЯНОВУ недавно указом Ил Дархана было присвоено звание народного артиста Республики Саха, к тому же ныне он отмечает 20-летний юбилей своей сценической деятельности. С чем мы Александра Георгиевича искренне и от всей души поздравляем!

В начале виновника торжества, как водится, со знаменательным событием поздравили руководители – министр культуры м духовного развития Юрий Куприянов и директор-художественный руководитель Саха театра оперы и балета Сергей Юнганс.

Специальным гостем вечера стал друг Емельянова – приглашенный из Италии молодой дирижер Алессандро Биччи, также оркестром «управляли» наши маэстро – заслуженный деятель искусств РС(Я) Алексей Унаров и лауреат международных конкурсов Николай Пикутский. В концерте приняли участие друзья Александра Емельянова, ведущие солисты оперы – народные артисты Якутии Григорий Петров и Николай Попов, заслуженные артисты республики Феодосия Шахурдина и Анна Згонникова, отличники культуры Зинаида Колодезникова и Егор Колодезников, лауреаты международных конкурсов Екатерина Корякина, Екатерина Захарова и Мария Шапошникова, симфонический оркестр и хор театра. Концерт вел музыкальный обозреватель, заслуженный работник культуры РС(Я) Владимир Индигирский.

Александр исполнил соло и в коллаборации с друзьями более 20 произведений, два раза падал на сцене (по сценарию), долго и упорно объяснялся в любви к своим прекрасным подругам и бурно «ругался» с ними на итальянском языке и даже временами на французском, так что уже к концу первого отделения (чуть было по спортивной привычке не написал – после первого тайма) я практически начал понимать язык Верди и Россини. Он купался в любви зрителей и своих партнеров по сцене, его одарили знаками внимания, почетными знаками и даже медалями земляки из двух улусов – Нюрбинского и Намского, поклонники и друзья из Владивостока и Евпатории, Якутска и Графского Берега…

Бенефис, как и положено юбилейному торжеству, сопровождался награждениями и длился более трех часов. Но усталости и тяги ко сну не почувствовал, так как были исполнены практически все шедевры из репертуара нашего Большого театра, да еще таким количеством звезд якутской сцены, что принесло огромное наслаждение. Спасибо Александру и его коллегам за прекрасный праздник!