Уроки безопасности для школьников

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте провели профилактическое занятие с учениками частной общеобразовательной школы «Сахат» города Якутска.

В ознакомительной беседе майор полиции Владислав Колодяжный рассказал о правах и обязанностях несовершеннолетних, проводимых информационно-профилактических мероприятиях, акциях среди подростков, направленных на профилактику правонарушений и преступлений в молодежной среде.

Школьники охотно участвовали в разборе наиболее типичных ситуаций нарушений законодательства, в которые попадают дети. Задавали вопросы о том, как вести себя на объектах транспорта, в том числе на железной дороге, где именно переходить железнодорожные пути и другие. Обсудили возможные варианты развития событий и их правовую оценку. Ребята показали отличные знания своих прав и обязанностей.

Кроме того, стражи порядка разъяснили детям нормы действующего законодательства, и затронули темы наказаний за совершение правонарушений, рассказали, с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность.

В заключении урока сотрудники полиции передали администрации школы стенды по правилам поведения на объектах транспорта, содержащие информацию о безопасности в аэропорту, на воде и железной дороге.

«На таких занятиях, в целях предупреждения несчастных случаев, мы доводим ребятам правила личной безопасности необходимые навыки, знания при нахождении на объектах транспортного комплекса. Разбираем примеры возможных происшествий», – отметил старший инспектор ПДН Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспортеВладислав Колодяжный.

Организаторы уверены, что подобные уроки учат детей не совершать необдуманных и противозаконных поступков.