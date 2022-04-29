Урок мужества и героизма Александра Дудникова

22 апреля в культурном Центре АО «АК «ЖДЯ» состоялась презентации книги заслуженного строителя РФ, участника строительства БАМа и АЯМа, кавалера ордена «Полярной звезды» Александра Николаевича Дудникова — «АЯМ – северная сестра БАМа». При большой аудитории ветеранов-строителей, молодежи, железнодорожников и приглашенных гостей состоялся замечательный урок мужества, стойкости и огромного желания дойти до поставленной цели, а именно — построить железнодорожную магистраль до сердца республики Якутска. Вот об этой стройке, соединившей Якутию с Россией, перешедшей из одного в другой век и продолжавшейся 34 года, и повествует в своей второй книге, посвященной героизму строителей Амуро-Якутской магистрали, автор.

Более сотни страниц воспоминаний, отсылок к истории и официальным документам, фотографий, цитат, стихов, статей людей, для кого дорога стала важной вехой жизни — все это есть в книге “АЯМ — северная сестра БАМа”. Но изучим мы ее позже, а пока рассказ автора сменяют кадры документальной кинохроники. Глядя на которые, отчаяние сменяется гордостью, гордостью за всех тех, кто строил и понимал, железная дорога не должна стать тупиковой стройкой, она должна прийти к логическому завершению и выполнять свою функцию. Сегодня это уже не нужно доказывать, ежемесячные сводки по перевозке пассажиров и грузов говорят сами за себя… Компания «Железные дороги Якутии» год от года бьет собственные рекорды. И вот как пишет Александр Николаевич в своей книге о необходимости продолжения строительства железной дороги на Якутск: “Южная Якутия бурно развивалась, приобретая контуры мощного территориально-производственного комплекса. Вся страна внимательно следила за этим и с нетерпением ожидала движения магистрали дальше, на Север. Строительство имело исторически важное значение для народов, населяющих Якутию, так как магистраль должна была прийти в центральную часть республики, в ее столицу — Якутск, коренным образом изменив транспортную доступность региона”.

Нынешней молодежи и невдомек, какие преграды прошла магистраль, как неоднократно останавливалось финансирование, ломались планы, перекраивались проекты, но стальными оставались люди, преданные своему делу, не бросившие его при отсутствии перспектив, и проложившие рельсы до реки Лена. Решение по этой преграде не смогли преодолеть даже в самых высоких кабинетах. Но родилась мысль идти вдоль нее, дальше, на Север, на Магадан. И это уже не фантастика!

Три часа общения, воспоминаний, открытий. Лирика и суровая действительность, все переплелось за время этой незабываемой встречи. Приятно было послушать воспоминания и стихи журналиста Ивана Шестака, бессменного спутника строителей БАМа, первого редактора одноименной газеты, приехавшего специально на эту презентацию и выразившему огромное уважение А.Н.Дудникову. Порадовали выступления Елены Воронковой и Ирины Петуниной, которые были всегда в творческом авангарде сдаваемых железнодорожных объектов с большой культурной программой для строителей и гостей. Более того, именно эти режиссеры проводили праздник укладки «золотого звена» на Нижнем Бестяхе, где присутствовал Президент России Дмитрий Медведев. И о том, как стремились транспортные строители успеть к дате его приезда, есть отдельный рассказ в книге…

Хочется сказать огромное человеческое спасибо Александру Николаевичу Дудникову за то, что он не дает уйти в забвение тому подвигу, который совершили его единомышленники. Это уже история, но она вполне осязаема…, и вот ее бы изучать со школьной скамьи нашим детям. Изучать на ярких примерах, по рассказам очевидцев, изучать, пока живы эти Учителя…

В том, что книга вышла в свет, большую поддержку А.Н.Дудникову оказало руководство АО «АК «Железные дороги Якутии», как и в презентации, подготовленной автором совместно с Алданской центральной районной библиотекой им. Некрасова. Данная встреча состоялась для небольшого круга лиц, вмещаемых культурным Центром. Но ее можно было бы провести и во всех образовательных учреждениях Алданского района и в других районах территориального присутствия железных дорог Якутии. Ведь это наше совсем недалекое прошлое, стабильное настоящее и большое перспективное будущее.