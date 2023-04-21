Ураза-байрам 21 апреля: История, традиции, что можно и нельзя делать

Ураза-байрам 21 апреля 2023 года: традиции, что можно и нельзя делать в этот день

Мусульмане всего мира 21 апреля отмечают Ураза-байрам или Ид аль-Фитр. Праздник Разговения является особым в исламской культуре. Перед ним следует долгий пост — Рамадан — в течение которого верующим нужно от рассвета до заката соблюдать жесткие ограничения.

Ураза-байрам — выход из поста Священного месяца Рамадан. Все запреты снимаются. Дата у праздника плавающая — каждый год число и даже месяц окончания строгого поста определяют духовники, ориентируясь на луну. Также учитывают географическое положение и часовой пояс страны. В этом году Ураза-байрам выпадает на первый день новолуния — 21 апреля. Празднества начинают на закате в ночь.

Что можно делать на Ураза-байрам?

До наступления праздника Ураза-байрам следует прибрать в доме, приготовить традиционные блюда на большое количество человек: беляши, эчпочмак, манты, плов и другие вкусности. Разговение предполагает широкое празднование.

Накануне вечером верующие молятся дома, а на рассвете идут в мечеть.

Перед тем, как приступить к главной праздничной молитве, надо помочь нуждающимся либо продуктами, либо деньгами.

Также необходимо провести водные процедуры с благовониями и заранее подготовить праздничный наряд.

Хозяйки заранее покупают конфеты, занимаются выпечкой, чтобы дети по сложившейся традиции обошли дома в округе и просили сладости.

После утренней молитвы мужчины обычно идут на кладбище, где читают Коран и молятся за ушедших родных и друзей.

Чего нельзя делать в Ураза-байрам?

Запрещено держать пост в Праздник разговения.

На Праздник мусульмане ходят в гости. В качестве подарков преподносят Коран, четки, чайные сервизы и сладости. С пустыми руками прийти нельзя.

Не нужно заниматься уборкой, стиркой и другими бытовыми делами.

Нельзя работать.

Ни в коем случае нельзя ругаться с близкими людьми.

Обычно этот день во многих странах считается выходным. В России 21 апреля мусульмане отдыхают в ряде регионов: Татарстане, Башкирии, Чечне, Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгее, в Крыму.