Ураза-байрам 21 апреля: История, традиции, что можно и нельзя делать
Ураза-байрам 21 апреля 2023 года: традиции, что можно и нельзя делать в этот день
Мусульмане всего мира 21 апреля отмечают Ураза-байрам или Ид аль-Фитр. Праздник Разговения является особым в исламской культуре. Перед ним следует долгий пост — Рамадан — в течение которого верующим нужно от рассвета до заката соблюдать жесткие ограничения.
Ураза-байрам — выход из поста Священного месяца Рамадан. Все запреты снимаются. Дата у праздника плавающая — каждый год число и даже месяц окончания строгого поста определяют духовники, ориентируясь на луну. Также учитывают географическое положение и часовой пояс страны. В этом году Ураза-байрам выпадает на первый день новолуния — 21 апреля. Празднества начинают на закате в ночь.
Что можно делать на Ураза-байрам?
- До наступления праздника Ураза-байрам следует прибрать в доме, приготовить традиционные блюда на большое количество человек: беляши, эчпочмак, манты, плов и другие вкусности. Разговение предполагает широкое празднование.
- Накануне вечером верующие молятся дома, а на рассвете идут в мечеть.
- Перед тем, как приступить к главной праздничной молитве, надо помочь нуждающимся либо продуктами, либо деньгами.
- Также необходимо провести водные процедуры с благовониями и заранее подготовить праздничный наряд.
- Хозяйки заранее покупают конфеты, занимаются выпечкой, чтобы дети по сложившейся традиции обошли дома в округе и просили сладости.
- После утренней молитвы мужчины обычно идут на кладбище, где читают Коран и молятся за ушедших родных и друзей.
Чего нельзя делать в Ураза-байрам?
- Запрещено держать пост в Праздник разговения.
- На Праздник мусульмане ходят в гости. В качестве подарков преподносят Коран, четки, чайные сервизы и сладости. С пустыми руками прийти нельзя.
- Не нужно заниматься уборкой, стиркой и другими бытовыми делами.
- Нельзя работать.
- Ни в коем случае нельзя ругаться с близкими людьми.
Обычно этот день во многих странах считается выходным. В России 21 апреля мусульмане отдыхают в ряде регионов: Татарстане, Башкирии, Чечне, Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгее, в Крыму.
Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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