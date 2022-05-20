Ура! Ждем финал!

19 мая в ЛФК ЦСКА состоялись предварительные и финальные поединки первого турнира Борцовской Лиги Поддубного. Определились финалисты во всех весовых категориях соревнований по вольной борьбе. Одним из соискателей золотых медалей новой лиги стал якутский борец Виктор Рассадин.

Победитель международного турнира Ивана Ярыгина Виктор Рассадин начал схватки со стадии одной четвертой финала. В первом поединке он при счете 8:4 в свою пользу положил на лопатки петербургского атлета Руслана Богатырева. В полуфинале Рассадин показал блестящую готовность и также досрочно, за явным техническим преимуществом одолел борца из Крыма Анзора Закуева. Счет 20:9!

Напомним, именно с ним он встретился в борьбе за золото ярыгинского-2022. Теперь Виктору предстоит поединок с красноярцем Русланом Жендаевым, который в полуфинале сотворил одну из сенсаций турнира и выиграл у чемпиона Европы из Дагестана Курбана Шираева – 4:2. Финальные схватки в вольной борьбе начнутся в 19:00 по мск.

Также мы увидели на турнире Поддубного схватки с участием якутских легионеров сборной Беларуси. В весе до 57 кг Арыйаан Тютрин в первом круге одолел Баира Баяндуева – 6:2. Затем в напряженной схватке с чемпионом России Рамизом Гамзатовым уступил во втором периоде попавшись на накрывании.

Ньургун Скрябин в весе до 65 кг показал остроатакующую схватку в первом встрече с призером первенства мира Кежиком Чымба из Тывы, выиграв на последних секундах – 12:12. Во втором поединке он уступил Ибрагиму Абдурахманову – 0:5. В категории до 61 кг Андрей Бекренев уступил финалисту чемпионата России Муслиму Мехтиханову (4:14).

19 мая. Москва

Вольная борьба. Борцовская Лига Поддубного



Составы финальных пар

До 57 кг. Азамат Тускаев (Россия) — Начын Монгуш (Россия)

До 61 кг. Башир Магомедов (Россия) — Абасгаджи Магомедов (Россия)

До 65 кг. Тумур Очир-Тулга (Монголия) — Алик Хадарцев (Россия)

До 70 кг. Виктор Рассадин (Россия) — Руслан Жендаев (Россия)

До 74 кг. Заурбек Сидаков (Россия) — Давид Баев (Россия)

До 79 кг. Радик Валиев (Россия) — Магомедхабиб Кадимагомедов (Беларусь)

До 86 кг. Даурен Куруглиев (Россия) — Артур Найфонов (Россия)

До 92 кг. Магомед Курбанов (Росси) — Магомед Шарипов (Россия)

До 97 кг. Ахмед Тажудинов (Россия) — Алихан Жабраилов (Россия)

До 125 кг. Лхагвагерел Мунхтур (Монголия) — Зелимхан Хизриев (Россия)

Поединки за бронзовые медали

Весовая категория до 57 кг

Абубакар Муталиев (Россия) — Рамазан Абдурахимов (Россия) — 6:4

Рамиз Гамзатов (Россия) — Муса Мехтиханов (Россия) — 7:3

Весовая категория до 61 кг

Жаргал Дамдинов (Россия) — Алдар Мункуев (Россия) — 3:2

Магомед Байтукаев (Россия) — Рамазан Багавудинов (Россия) — туше (+:- )

Весовая категория до 65 кг

Арипгаджияв Абдуллаев (Россия) — Абдулла Ахмедов (Россия) — 8:6

Ибрагим Абдурахманов (Россия) — Ибрагим Ибрагимов (Россия) — 4:3

Весовая категория до 70 кг

Руслан Богатырев (Россия) — Анзор Закуев (Россия) — 8:2

Курбан Шираев (Россия) — Инар Кетия (Россия) — 5:1

Весовая категория до 74 кг

Чермен Валиев (Россия) — Азамат Нуриков (Беларусь) — 7:2

Разамбек Жамалов (Россия) — Альбик Петросян (Россия) — 10:0

Весовая категория до 79 кг

Малик Шаваев (Россия) — Никита Сучков (Россия) — 6:5

Аманула Гаджимагомедов (Россия) — Дмитрий Куприн (Россия) — 13:9

Весовая категория до 86 кг

Аманула Расулов (Россия) — Арсенали Мусалалиев (Россия) — 4:1

Ада Багомедов (Россия) — Роман Читадзе (Беларусь) — 7:6

Весовая категория до 92 кг

Азамат Закуев (Россия) — Тамерлан Тапсиев (Россия) — 5:0

Гурам Черткоев (Россия) — Тажудин Мухтаров (Россия) — 2:1

Весовая категория до 97 кг

Абдулла Курбанов (Россия) — Знаур Коциев (Россия) — 5:2

Александр Гуштын (Беларусь) — Артем Цхаребов (Россия) — 5:0

Весовая категория до 125 кг. 1/2 финала

Лхагвагерел Мунхтур (Монголия) — Эрик Джиоев (Россия) — 3:1

Остап Пасенок (Россия) — Зелимхан Хизриев (Россия) — 3:4