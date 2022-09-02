Ура! Назначены дополнительные вагоны из Нижнего Бестяха до Владивостока

В целях обеспечения перевозки пассажиров назначены дополнительные плацкартных вагоны беспересадочного сообщения по маршруту Нижний Бестях – Владивосток на период октябрь — декабрь 2022 года.

Отправление из Нижнего Бестяха поездом №317 «Нижний Бестях – Благовещенск» — 21 октября, 04, 18 и 22 ноября, 02, 06 и 08 декабря. Отправление из Владивостока поездом №61 «Москва — Владивосток» — 24 октября, 07, 21 и 25 ноября, 05, 09 и 11 декабря.

Таким образом, периодичность курсирования беспересадочных вагонов до Владивостока увеличится в октябре до двенадцати раз в месяц, в ноябре – до 14 раз, в декабре до 15 раз.

Также дополнительно назначены плацкартные вагоны беспересадочного сообщения по маршруту Нижний Бестях – Иркутск.

Отправление из Нижнего Бестяха поездом №327 «Нижний Бестях – Тында» 22, 28 и 30 октября, 03, 05, 11, 13, 17, 19 и 27 ноября, 01 и 03 декабря. Отправление из Иркутска 26 октября, 01, 03, 07, 09, 15, 17, 21 и 23 ноября, 01, 05 и 07 декабря

Билеты уже в продаже.

Напоминаем, что для пассажиров поезда организован трансфер по маршруту Якутск – Нижний Бестях.

Проездные документы на поезд и талоны на трансфер можно купить в билетных кассах АО «АК «ЖДЯ» на ж.д. вокзалах Алдан, Томмот, Нижний Бестях, в билетной кассе в г. Якутске по адресу пр. Ленина, 24, а также в кассах АО «Федеральная пассажирская компания» на всех ж.д. вокзалах России.

Информацию о расписании движения поездов, вагонов беспересадочного сообщения и трансфера пассажиров, режиме работы билетных касс и стоимости проезда можно узнать с помощью ЖДЯ — Бота @rwyakutia_bot в мессенджере Telegram.

Процесс поиска информации с помощью ЖДЯ Бота занимает несколько секунд.

Ссылка на ЖДЯ — Бот имеется также в описании официального Telegram-канала АК «Железные дороги Якутии» @rwyakutia.

Телефон для справок: 8(4112)31-80-81, Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (по всей России бесплатно)