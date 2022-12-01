Ура! Елочка зажглась!

В Якутске зажглись огни первой новогодней ёлки!

На площади Ленина состоялось главное событие республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии» — зажжение первой новогодней ёлки в стране.

От руководства республики участников фестиваля поздравил председатель правительства Андрей Тарасенко. «Как говорят, зима начинается с Якутии. И это правда так, сегодня мы с вами первыми в стране зажигаем новогоднюю ёлку. По доброй традиции фестиваля, который отмечаем уже в 11-й раз, в этот день мы зажигаем ёлки не только в Якутске, но и по всей республике и передаем эстафету другим городам России. Тем самым приближаем самый долгожданный праздник – Новый год», – отметил Андрей Тарасенко.