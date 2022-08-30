30.08.2022
00:08
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Природа

Ура! Авиалесоохрана заявляет об отсутствии лесных пожаров в Якутии

В Якутии лесные пожары отсутствуют. Для стабилизации обстановкиа авиалесоохраной, лесными пожарными станциями и привлеченными лицами было потушено 250 очагов, в том числе 204 – труднодоступных и удаленных.

Якутия – это самый сложный регион России для борьбы с лесными пожарами из-за масштабности территорий и их труднодоступности и удаленности. Подавляющая доля пожаров ликвидирована Авиалесоохраной исключительно вручную из –за невозможности доставки наземной техники.

Для помощи региону и Якутской Авиалесоохране в борьбе с огнем были переброшены около 600 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны  и Авиалесоохраны 5 регионов Сибири и Дальнего Востока (Хабаровской, Забайкальской, Красноярской, Приморской Авиалесоохраны и Авиалесоохраны Бурятии).

Фото: видео пресс-службы
Источник: Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны

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