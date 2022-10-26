Упростят ли получение субсидии на оплату ЖКУ?

Жители Якутии внесли предложения по упрощению процедуры оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

По результатам опроса, проведенного на Платформе обратной связи в период с 14 по 21 октября, получение субсидии на ЖКУ затрудняет уровень дохода. Так считают 45 % опрошенных. Также 24 % жителей в числе препятствий видят необходимость сбора документов, обращений в инстанции и 12 % указали небольшой размер субсидии.

В рамках свободного ответа жители внесли предложения по упрощению процедуры оформления субсидии, такие как автоматическое продление, сокращение списка необходимых документов, либо самостоятельный сбор документов территориальными органами, а также по изменению шкалы доходов. Все предложения будут проанализированы и приняты к рассмотрению для упрощения предоставления госуслуги.

Среди опрошенных 90 % жителей республики осведомлены о предоставлении субсидии на оплату ЖКУ, при этом 36 % респондентов не обращались за данной мерой поддержки, 26 % являются получателями, 21 % не нуждаются в субсидии и 17 % обращались, но по определенным причинам не смогли оформить субсидию.

Отметим, что среди опрошенных 50 % жители города Якутска, 31 % — жители районных центров, 19 % — жители сельских поселений.

Напомним, что в Республике действует мера социальной поддержки в виде субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают 15 % от совокупного дохода семьи. По итогам третьего квартала 2022 года, получателями субсидии в республике являются более 15 тысяч человек.

Предоставление государственной услуги осуществляет ГКУ РС (Я) «Агентство субсидий». Подробную информацию о субсидии можно получить на сайте Агентства субсидий http://www.subsidii-jku.ru/, в телеграм-канале https://t.me/as_ykt и на портале государственных и муниципальных услуг www.e-yakutia.

Также устные консультации оказываются по многоканальному номеру: 8-800-222-50-70 (бесплатный для жителей республики).