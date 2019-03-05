Упростить парковку инвалиду. «ЕР» подготовила поправки в законопроект

В «Единой России» подготовили поправку ко второму чтению законопроекта о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг инвалидам, которая упростит реализацию права на парковку в разных городах.

Об этом заявил координатор партийного проекта «Единой России» «Единая страна – доступная среда», заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев по итогам встречи с заместителем председателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Михаилом Киселевым и представителями профильных министерств и ведомств, общественных организаций инвалидов.

«Единая Россия» подготовила поправку ко второму чтению законопроекта, упрощающего порядок предоставления государственных и муниципальных услуг инвалидам на основе сведений из Федерального реестра инвалидов, без необходимости предоставлять документы в бумажном виде. Суть поправки заключается в уточнении механизма реализации права инвалида пользоваться бесплатно местами для парковки транспортного средства, управляемого самим инвалидом или перевозящего инвалида и (или) ребенка-инвалида через использование федерального реестра инвалидов независимо от города проживания. Эта поправка поможет инвалидам пользоваться бесплатной парковкой на специальных местах в любом городе России», — сообщил координатор партпроекта.

По его словам, при выезде за пределы своего региона люди с инвалидностью не могут припарковаться в установленном месте, если сведения об их автомобилях не содержатся в местном реестре. «Этого можно избежать лишь заранее, за 10-14 дней подав документы, например, на сайте МФЦ Москвы. Однако необходимо все равно очно подтвердить инвалидность, что не вполне удобно для людей, проживающих в других регионах», — заявил Михаил Терентьев.

Для дальнейшего развития федерального реестра инвалидов необходимо сделать доступ к нему различных ведомств (образовательных и спортивных) и создать полноценный «личный кабинет» пользователя с инвалидностью. «Чтобы человеку при обращении за какими-либо мерами соцподдержки не нужно было предпринимать множество ненужных действий и предоставлять документы, подтверждающие инвалидность», — подчеркнул Терентьев.