Обновление «АЭБ Онлайн»: Упрощен способ пополнения Транспортного кошелька Карты жителя Якутии

В актуальном обновлении «АЭБ Онлайн» цифровой командой разработчиков Алмазэргиэнбанка учтены пожелания наших клиентов – в мобильном приложении появилась отдельная кнопка «Пополнить» для комфортного пополнения баланса Транспортного кошелька Карты жителя Якутии.

Мы рады предложить вам ещё больше удобства в использовании наших продуктов и услуг, в том числе дистанционных сервисов.

Добавление отдельной кнопки для пополнения баланса делает использование Транспортного кошелька более простым и интуитивно понятным для пользователей.

Чтобы пополнить баланс «Транспортного кошелька», нужно сделать несколько простых шагов:

1) Выбрать Карту жителя Якутии из списка своих карт в мобильном приложении;

2) Зайти в раздел по управлению транспортным кошельком (транспортной картой);

3) Нажать на кнопку «Пополнить».

Важно! Деньги поступают на баланс Транспортного кошелька через сутки. После пополнения необходимо активировать баланс в автобусе, приложив свою карту к валидатору, затем повторить это еще раз – уже для совершения оплаты проезда.

Если вам необходимо воспользоваться транспортным кошельком в текущий день, то можно это сделать, пополнив его через киоски самообслуживания.

Внесенные в обоих вариантах средства начнут отображаться в «АЭБ Онлайн» только после совершения оплаты проезда.

Адреса киосков самообслуживания вы можете найти на нашем сайте.

Напоминаем, что стоимость проезда в автобусах Якутска по Транспортному кошельку Карты жителя Якутии составляет 28 рублей (26 рублей для многодетных семей).

Всё ещё оплачиваете за проезд наличными (40 р.) или обычной банковской картой (36 р.)?

Рассмотрите возможность сэкономить и сделать свою жизнь гораздо проще:

Оформляйте Карту жителя Якутии и устанавливайте наше приложение!

Скачать приложение «АЭБ Онлайн»: App Store, Google Play, Huawei AppGallery, RuStore.

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