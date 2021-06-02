Коллектив ФКУ Упрдор «Вилюй» выражает глубокие соболезнования начальнику ФКУ Упрдор «Вилюй» Андрееву Николаю Ивановичу, родным и близким в связи с безвременной кончиной на 80-ом году жизни горячо любимого отца

АНДРЕЕВА

Ивана Гаврильевича

Он родился в 1941 году в Шологонском наслеге Горного района, работал в разных отраслях народного хозяйства родного района, посвятил всю свою жизнь его развитию и процветанию, за что был удостоен званий «Почетный гражданин Горного улуса» и «Почетный гражданин Бердигестяхского наслега».

Иван Гаврильевич был известен как активный общественник, избирался членом Обкома комсомола, членом Бюро Горного райкома ВЛКСМ, депутатом Районного Совета депутатов Горного района.

Как профессионал своего дела, в разные годы он был отмечен такими наградами, как знак ЦК ВЛКСМ «Молодой передовик», «Победитель социалистического соревнования», ЦК ВЛКСМ «Золотой колос», юбилейная медаль в честь 100-летия В. И. Ленина, Знак отличия «Гражданская доблесть».

Скорбим вместе с Вами…