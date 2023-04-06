06.04.2023
15:14
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Происшествия

8 снежных лавин сошли за неделю — упрдор Вилюй

Сход лавины в восточной Хандыге с высоты птичьего полета.

По данным Упрдор «Вилюй», в течение недели здесь сошли семь снежных лавин. 4 апреля был восьмой случай, на участках схода лавин движение автотранспорта осуществлялось по одной полосе.

Если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, незамедлительно звоните по единому телефону вызова экстренных служб «112», или по телефону оперативного дежурного Службы спасения Якутии: (4112) 45-90-19.

Фото: Видео: n.in.stagram
Источник: пресс-служба Упрдор «Вилюй»

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