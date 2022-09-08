Упрдор «Вилюй» приступило к асфальтированию участка дороги в Вилюйске

ФКУ Упрдор «Вилюй» приступило к асфальтированию участка федеральной дороги А-331 в Вилюйске



В рамках госконтракта на проведение капитального ремонта автодороги А-331 «Вилюй» на участке км 572 – км 578 в г. Вилюйск начаты работы по устройству асфальтобетонного покрытия.

До конца текущего дорожно-строительного сезона намечено выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия протяженностью 1 км, двух металлических гофрированных труб, пяти примыканий, а также 20 дождеприемных колодцев.

В октябре 2023 года – по окончании всех работ – участок федеральной трассы А-331 в черте города Вилюйска протяженностью 6,2 км будет соответствовать всем современным требованиям, что позволит обеспечить безопасный и комфортный проезд в границах административного центра Вилюйского улуса.

Указанный участок до недавних пор оставался в собственности МО «Город Вилюйск». Благодаря совместной работе ФКУ Упрдор «Вилюй» и Правительства Республики Саха (Якутия) в январе 2020 года объект получил федеральный статус и в короткие сроки была подготовлена проектно-сметная документация и пройдена государственная экспертиза.