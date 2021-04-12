Управтодор уведомляет

В Кобяйском районе с 12 апреля открыт проезд на участке км 193+282 — км 215+940 автомобильной дороги «Кобяй».

Также сообщаем, что с улучшением погодных условий и обеспечением безопасного дорожного движения разрешен проезд по автомобильным дорогам Асыма (216-й км а/д «Вилюй») — Бясь-Кюель — Кобяй — Сангар (а/д «Кобяй») с подъездом к аэропорту на участках км 0+000 — км 0+820, км 215+940 — км 296+190 в Кобяйском улусе и Сангар — Ситте — Батамай — Булус (а/д «Сангар») на участке км 0+000 — км 152+780 в Кобяйском и Намском районах.