В Управлении образования Якутска прокомментировали видео о давке в школе №31
В социальных сетях распространяется видео о ситуации в гардеробе в СОШ №31.
7 ноября текущего года в 11:25 (после 4 урока) в гардеробе учащихся начальных классов находилась группа родителей, которые не прислушались к охраннику и дежурным учителям. Причина данной ситуации две:
1. Первые морозы. Дети по завершении каникул одеты более теплее в зимние вещи. Количество вещей увеличилось.
2. Первый учебный день четверти.
Вход посторонним лицам в СОШ № 31 осуществляется в соответствии с Приказом УО ОА г. Якутска от 22.09.22 №01-10/1126 «Об усилении мер безопасности в образовательных учреждениях городского округа «город Якутск».
Решение по устранению сложившейся ситуации:
1. Будут размещены дополнительные кабинки для первых классов. Также в ближайшие дни, в первых классах будут проведены родительские собрания. На родительских собраниях классные руководители, ещё раз обговорят (в сентябре месяце данные вопросы были озвучены родителям): график выхода первоклассников в гардероб; наличие у каждого первоклассника вещевого мешка с подписью фамилии, имени; запрет входа посторонних лиц в школу и т.д.
2. Усилить пропускной режим.
3. Из кабинетов выводить первоклассников строго про графику.
4. Дежурной администрации в период с 7:30 до 08:00 и с 11:00 до 12:30 находиться в гардеробе начальных классов.
Информация в соцсетях о запрете телефонов учащихся является недостоверной. Телефон не запрещен. Он нужен для связи с родителями.
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