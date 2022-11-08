В Управлении образования Якутска прокомментировали видео о давке в школе №31

В социальных сетях распространяется видео о ситуации в гардеробе в СОШ №31.

7 ноября текущего года в 11:25 (после 4 урока) в гардеробе учащихся начальных классов находилась группа родителей, которые не прислушались к охраннику и дежурным учителям. Причина данной ситуации две:

1. Первые морозы. Дети по завершении каникул одеты более теплее в зимние вещи. Количество вещей увеличилось.

2. Первый учебный день четверти.

Вход посторонним лицам в СОШ № 31 осуществляется в соответствии с Приказом УО ОА г. Якутска от 22.09.22 №01-10/1126 «Об усилении мер безопасности в образовательных учреждениях городского округа «город Якутск».

Решение по устранению сложившейся ситуации:

1. Будут размещены дополнительные кабинки для первых классов. Также в ближайшие дни, в первых классах будут проведены родительские собрания. На родительских собраниях классные руководители, ещё раз обговорят (в сентябре месяце данные вопросы были озвучены родителям): график выхода первоклассников в гардероб; наличие у каждого первоклассника вещевого мешка с подписью фамилии, имени; запрет входа посторонних лиц в школу и т.д.

2. Усилить пропускной режим.

3. Из кабинетов выводить первоклассников строго про графику.

4. Дежурной администрации в период с 7:30 до 08:00 и с 11:00 до 12:30 находиться в гардеробе начальных классов.

Информация в соцсетях о запрете телефонов учащихся является недостоверной. Телефон не запрещен. Он нужен для связи с родителями.