Управление муниципальных инспекций напоминает о соблюдении правил благоустройства

Управление муниципальных инспекций Окружной администрации города Якутска сообщает, что на территории Республики Саха (Якутия) по сведениям Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) за истекший период текущего года государственными инспекторами территориальных подразделений выявлено 179 мест несанкционированного размещения отходов на 424 136 кв. метров. По состоянию на 25.11.2022 года ликвидировано 122 свалок на 261 139 кв.м., что составляет 68,1 %.

Данный вопрос актуален и для города Якутска, в связи с этим напоминаем, что в соответствии с ч. 1 ст.60 Правил благоустройства территории городского округа «город Якутск», принятых решением Якутской городской Думы от 30 июня 2021 года № 477-НПА (Далее – Правила благоустройства) в целях обеспечения чистоты и порядка в городском округе «город Якутск» всем физическим лицам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и иным хозяйствующим субъектам запрещается:

1) сорить на улицах, площадях, пляжах, в парках, во дворах и в других общественных местах;

2) выставлять тару с мусором и отходами на улицах;

3) выливать жидкие отходы (помои, рассолы от продажи рыбных и овощных солений и другие сточные воды) на территории двора и на улицах, использовать для этого ливневую канализацию и закапывать жидкие отходы в землю;

4) устанавливать в одном дворе несколько одинаковых санитарных устройств (туалетов, помойных ям);

5) сбрасывать в водоемы, овраги отходы любого вида;

6) производить засыпку колодцев коммуникаций бытовым мусором и использовать их как бытовые ямы;

7) выгружать мусор и грунт в каких бы то ни было местах, кроме специально отведенных для этой цели уполномоченным органом;

8) хранить песок, глину, кирпич, блоки, плиты и другие строительные материалы на тротуарах, газонах, в колодцах коммуникаций и прилегающей территории без разрешения уполномоченного органа;

9) сжигать отходы, мусор, листья, обрезки деревьев на территории Якутска, а также сжигать мусор в контейнерах;

10) сметать мусор, сливать отработанные воды и жидкие отходы на проезжую часть улиц, прилегающую территорию, в колодцы ливневой канализации;

11) выносить бытовой мусор и отходы в урны;

12) подключать выпуск сточных вод из канализации жилых домов в ливневую канализацию;

13) производить расклейку афиш, объявлений, иных информационных материалов на стенах зданий, электрических опорах, деревьях, остановочных павильонах и других объектах, не предназначенных для этой цели, наносить надписи на фасады зданий;

14) возводить не предусмотренные согласованными проектами пристройки, козырьки, загородки, навесы, ставни к зданиям (сооружениям) и использовать их под складские цели, а также складировать в них материалы, тару и запасы товаров;

15) движение по городу загрязненных машин, а также перевозка мусора, сыпучих и жидких материалов без применения мер предосторожности, предотвращающих загрязнение улиц;

16) проезд и стоянка автотранспорта на тротуарах, а также на газонах и площадках без твердого покрытия;

17) мойка автомашин у открытых водоемов и в иных не отведенных для этого местах;

18) складирование отходов 1-го и 2-го классов опасности, а также специфических отходов (в том числе одноразовых шприцев и медицинских систем, отработанных автошин, люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов и ламп) в контейнеры и урны общего пользования;

19) сливать жидкие бытовые отходы вне специально отведенных для этих целей местах.

За указанные нарушения предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст. 6.23 Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях, которые устанавливает штраф для граждан до 3000 рублей, должностных лиц до 30 000 рублей, для юридических лиц до 500 000 рублей. За повторное нарушение размер штрафов для граждан составляет до 5000 рублей, должностных лиц до 50 000 рублей, для юридических лиц до 1 000 000 рублей.

Просим всех соблюдать чистоту и порядок на территории городского округа «город Якутск». Неравнодушных граждан при выявлении таких нарушений просим сообщать по тел. 8(4112)22-31-26 или эл. почте: ecoyakutsk@mail.ru.