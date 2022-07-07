Управление культуры Якутска опровергло недостоверную информацию!

В социальных сетях и мессенджерах распространяется несоответствующая действительности информация относительно конкурса на лучшее исполнение Осуохая во время национального праздника «Ысыах Туймаады -2022».

Управление культуры и духовного развития Окружной администрации г. Якутска сообщает, что в этом году в конкурсе «Осуохай» во время празднования Ысыаха Туймаады участвовало 62 сказителя.

«По решению жюри определены победители и утвержден протокол от 26 июня 2022 года. По 100 тысяч рублей получили 3 сказателя, удостоенных «Гран-при» конкурса. Кроме того, были выданы призы по 36 номинациям согласно протоколу, документы о получении призов имеются. Ни один участник от нас не получал сертификат на тысячу рублей, как пишут в данном анонимном сообщении», — прокомментировали в Управлении культуры и духовного развития г. Якутска.

Окружная администрация города Якутска просит пользователей социальных сетей, мессенджеров, читателей интернет-изданий не распространять недостоверные сообщения и напоминает о необходимости опираться на информацию из официальных источников.