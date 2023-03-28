Управление культуры города Якутска отчиталось перед Общественным советом о работе за 2022 год

Общественный совет в сфере культуры и искусства при городском округе «город Якутск» заслушал отчет начальника Управления культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска Индиры Ли за 2022 год.

В составе Общественного совета в сфере культуры и искусства при ГО «город Якутск» в заседании приняли участие доктор социологических наук, профессор Арктического государственного института культуры и искусств Ульяна Винокурова, директор Государственной филармонии РС (Я) им. Г.М. Кривошапко Туйаара Пестрякова, аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы Николай Черосов, учитель якутского языка и литературы Национальной гимназии «Айыы кыһата» г. Якутска, член Союза писателей России Рустам Каженкин, научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН Александра Прокопьева, директор АНО «Якутская республиканская киносеть» Чиряев Петр, заведующая Медиацентром ГКУ РС (Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)» Галина Кутугутова.

В ходе отчета начальник Управления культуры рассказала об исполнении муниципальной программы «Культура городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» за 2022 год. За отчетный период культурно-досуговыми учреждениями проведены мероприятия, посвященные к юбилейным датам — 100-летию образования ЯАССР, 390-летию основания города Якутска, также «Году культурного наследия», «Году матери», «Году благоустройства».

Важнейшие общественно-политические, культурно-массовые мероприятия, такие как День Республики, демонстрация трудовых коллективов, посвященная Празднику весны и труда, День Победы, национальный праздник «Ысыах Туймаады», День города, День государственности РС( Я) проведены на высоком организационном уровне. В прошлом году лучшими мероприятиями признаны национальный праздник «Ысыах Туймаады» и День города.

Кроме того, Индира Ли проинформировала об исполнении в 2022 году кассовых планов подпрограмм муниципальной программы «Культура городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы». Она отметила, что по подпрограмме «Создание условий для массового отдыха жителей» в Парке культуры и отдыха, других общественных пространствах города проведено 425 мероприятий. В прошлом году парк посетили более 1 млн 248 тысяч раз.

По подпрограмме «Организация культурно-массовой работы клубных формирований в КДУ» мероприятия культурно-досуговых учреждений Якутска посетили более 831 тысяч горожан и гостей столицы. В культурно-досуговых учреждениях функционируют 355 клубных формирований, которые посещают порядка 7 тысяч человек.

По подпрограмме «Музейно-выставочное дело» в Музее истории города Якутска провели различные выставки. В День города Якутска музей открыл обновленную экспозицию «Основание города Якутска», на выставке были представлены археологические экспонаты, макет Якутского острога, юбилейные значки города Якутска коллекционера. На торжественном собрании общественности к 390-летию города музей совместно с МКУ «Муниципальный архив» ГО «город Якутск», ЯРО ВОО «ВООПИИК» в Театре оперы и балета им. Д.К. Сивцева — Суорун Омоллоона организовал выездную выставку «Якутск в былые годы». В арт-галерее «Ургэл» также на постоянной основе проходят выставки, приуроченные к знаменательным датам и событиям. Посещаемость музеев составила 9121 человек.

По подпрограмме «Библиотечное дело» проведены юбилейные мероприятия, онлайн-форум, презентации к 390-летию города Якутска, выпуск биобиблиографического справочника «Имена на улицах Якутска», форсайт-сессия «Библиотечный Якутск: план развития до 2032 года» в рамках общегородского форума «Якутск 4.0.0 СТАРТ». Библиотечная сеть столицы за 2022 год провела более 3 тысяч мероприятий, в том числе онлайн.

В 2022 году количество посещений библиотек составило более 820 тысяч человек, из них в стационарных условиях более 425 тысяч человек, также количество обращений и удаленных пользователей составило более 395 тысяч человек.

По подпрограмме «Сохранение, использование, популяризация и охрана ритуально-обрядовых объектов архитектурно-этнографического комплекса «Ысыах Туймаады» в местности Үс Хатыҥ» план также исполнен в полном объеме.

В прошлом году юбилейный Ысыах Туймаады в 25-й раз прошел в местности «Үс Хатыҥ». На 20 площадках проведено 125 культурных программ. В праздновании приняла участие делегация Республики Татарстан во главе с Президентом Республики Рустамом Миннихановым, также делегации из Иркутской области, Калмыкии, Монголии, Индии, Казахстана, Белоруссии, Башкортостана, Калмыкии, Тывы, Забайкальского края, Москвы и Благовещенска. Ысыах посетили более 220 тысяч гостей.

По подпрограмме «Предоставление дополнительного образования детей в сфере искусств» в детских школах искусств города Якутска обучается 1823 детей. Учащиеся школ приняли участие в 139 конкурсах, в которых 449 детей награждены дипломами.

Кроме того, проведены педагогические семинары преподавателей детских школ искусств, межрегиональная методическая видеоконференция «ЕНИСЕЙ–ЛЕНА», первый фестиваль пианистов, обучение преподавателей ДШИ. Преподаватели детских художественных школ участвовали в международных фестивалях и конкурсах. В селе Табага открыли обновленную Детскую школу искусств после капитального ремонта в рамках национального проекта «Культура».

По подпрограмме «Обеспечение исполнения услуг в сфере культуры и искусства» в 2022 году учреждения культуры приняли участие в отборе проектов на реализацию национального проекта «Культура». По итогам конкурсного отбора городу Якутску выделили субсидию на приобретение многофункционального передвижного культурного центра (автоклуб) и на капитальный ремонт Детской школы искусств в селе Табага. За счет средств местного бюджета проведены работы по капитальному ремонту гаража для автоклуба, здания библиотеки-филиала №1 им. В.Г. Белинского по ул. Ф. Попова, 18, ремонтные работы на территории местности «Үс Хатыҥ».

По федеральному партийному проекту ВПП «Единой России» «Культура малой Родины» приобретен комплект оборудования для Центра культуры «Тускул» в селе Хатассы.

В ходе заседания обсудили предложения по творческим конкурсам городских мероприятий Дня города, национального праздника «Ысыах Туймаады — 2023», также издательскую деятельность. С информацией выступила заместитель начальника Управления культуры Окружной администрации г. Якутска Анна Каженкина.

Члены Общественного совета приняли к сведению отчет и внесли предложения в план работы Управления культуры и духовного развития Окружной администрации г. Якутска.