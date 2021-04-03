Управа Октябрьского округа обманула жителей?

В эти дни вывоз снега стал одной из самых главных проблем города.

В редакцию SakhaLife снова обратились жители Октябрьского округа столицы Якутии. Опять по вывозу снега из дворов. 30 марта на сайте была публикация.

Управа Октябрьского округа отреагировала на нее на следующий день, разместив в инстаграм под публикацией ответ:

Но, как утверждают жильцы дома Октябрьская 27/4, 31 марта никто снег не вывозил. На следующий день убрали или передвинули одну кучу там, где указан адрес дома. Наверно, для фотоотчета и все…

Остальные снежные кучи так и продолжают таять в наших дворах.

Поэтому просим нашего нового мэра Григорьева Евгения Николаевича взять на контроль нерадивых руководителей Октябрьского округа, т.к. мы голосовали за него и он обещал нам работать на благо жителей города. Невывезенные снеговые кучи находятся не только в нашем дворе, но и в других дворах округа.

С уважением, жильцы дома Октябрьская 27/4.