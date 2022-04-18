18.04.2022
09:12
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Общество

Омбудсмен провела личный прием осужденных, подозреваемых и обвиняемых

Региональный уполномоченный по правам человека Сардана Гурьева, представители УФСИН и прокуратуры республики в режиме видеоконференцсвязи ответили на вопросы лиц, содержащихся в следственном изоляторе и осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 7.

В УФСИН состоялся онлайн прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в следственном изоляторе и осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 7. В мероприятии приняли участие Уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) Сардана Гурьева, руководитель правового отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) Александр Васильев, старший помощник прокурора республики Тимур Никифоров, заместитель начальника территориального органа Сергей Калиновский и другие сотрудники.

Наибольшее количество поступивших обращений касалось несогласия с решениями должностных лиц органов предварительного следствия и судебными актами. Кроме того были заданы вопросы, связанные с предоставлением медицинской помощи и телефонных разговоров с родственниками. Жалоб на условия содержания и материально-бытовое обеспечение не поступило.

Всем заявителям даны исчерпывающие разъяснения.

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике
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