Уполномоченному по правам человека в Якутии поступило более 50 обращений по мобилизации

В Координационный центр сегодня поступило более 50 обращений граждан. Об этом сегодня на брифинге сообщила Уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) Сардана Гурьева. По ее словам, наиболее частые обращения граждан на горячую линию по номеру телефона 507-363 связаны с условиями предоставления отсрочки и отдельных случаев призыва граждан. Сегодня Уполномоченный по правам человека посетила пункт временного размещения — там работают врачи. Мобилизованные имеют возможность получать медицинскую помощь, врачебные консультации и пройти медобследование. Завтра, 29 сентября, планируется выезд в пункт временного размещения вместе с военным прокурором республики. Напомним, что для информирования граждан о частичной мобилизации также действует общефедеральная горячая линия 122. Служба развернута во всех регионах страны, в том числе и в Якутии, сообщает тгк @YakutiaOpershtab