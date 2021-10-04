Уплати налоги по-новому — через Единый налоговый платеж!

С 2019 года у налогоплательщиков – физических лиц появилась возможность оплатить все имущественные налоги единым платежом.

Единый налоговый платеж – это новый способ оплаты налогов физических лиц, который представляет собой электронный кошелек, куда гражданин может добровольно перечислить деньги для уплаты налога на имущество, земельного и транспортного налогов. это денежные средства, которые гражданин добровольно перечисляет в бюджетную систему Российской Федерации одним платежным поручением для уплаты налога на имущество физических лиц, а также транспортного и земельного налогов. Также оплату за гражданина может осуществить и любое иное лицо.

Электронный кошелек можно пополнить через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или воспользоваться сервисом «Уплата налогов и пошлин» (https://service.nalog.ru/payment/index.html). Оплата единым платежом значительно сокращает время оформления расчетных документов, а также позволяет предварительно оплачивать налоги, не нарушая срока уплаты.

Таким образом, гражданам предоставлена возможность до получения уведомления одним платежным документом, т.е. оплатой в виде единого налогового платежа, уплатить все имущественные налоги. С 2020 года таким способом можно уплачивать и НДФЛ.

Вместе с тем, у граждан остается право оплачивать налоги и обычным способом:

— через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login) на сайте ФНС России;

— через сервис «Уплата налогов и пошлин» (https://service.nalog.ru/payment/index.html);

— через мобильное приложение «Налоги ФЛ»;

— через отделения банка, также по штрих-коду или QR-коду через банковские терминалы

— через почтовые отделения.

Обращаем внимание, что в связи с проведением во второй половине октября процесса реорганизации налоговых органов Республики Саха (Якутия) путем перехода на двухуровневую систему управления, рекомендуем уплатить имущественные налоги 2020 год до 15 октября 2021 года.

Реквизиты, указанные в налоговых уведомлениях, актуальны до даты реорганизации налоговых органов.

Таким образом, уплатить имущественные налоги до установленного срока уплаты поможет Единый налоговый платеж!