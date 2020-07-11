Упал медиа-рейтинг мэра Якутска

Первые лица столиц субъектов Дальневосточного федерального округа в СМИ — июнь 2020

Лидерами медиарейтинга первых лиц столиц субъектов ДФО в июне стали Сергей Кравчук (Хабаровск), Олег Гуменюк (Владивосток) и Сардана Авксентьева (Якутск).

СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных первых лиц столиц субъектов:

СМИ сообщали, что мэр города Хабаровск Сергей Кравчук, который в начале июня был госпитализирован в инфекционный госпиталь с COVID-19, выздоровел и приступает к работе. Также СМИ сообщали, что масочный и пропускной режим ужесточили в здании администрации Хабаровска после госпитализации и подтвержденного коронавируса у мэра Сергея Кравчука. Помимо этого СМИ сообщали, что мэр Хабаровска Сергей Кравчук принял участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию. По поручению мэра Сергея Кравчука, для поддержки бизнеса в условиях пандемии предприниматели, открывшие летом сезонные площадки, будут освобождены от платы за их размещение.

СМИ сообщали, что в ходе рабочей поездки на остров Попова глава Владивостока Олег Гуменюк проверил, как идет подготовка к работам по благоустройству туристического маршрута от пирса в районе пролива Старка до ущелья «Дворец царя Дракона». Также СМИ сообщали, что по инициативе Олега Гуменюка во Владивостоке появились первые топиарные фигуры в рамках озеленения города. Помимо этого, глава Владивостока Олег Гуменюк проинспектировал ход ремонтных работ городских скверов.

СМИ сообщали, что глава региона Айсен Николаев и глава Якутска Сардана Авксентьева приняли участие в торжественном открытии памятника собирательному образу якутского снайпера. Также СМИ сообщали, что Сардана Авксентьева проголосовала по поправкам в Конституцию. Помимо этого, глава города Якутск Сардана Авксентьева провела экстренное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с аварийной ситуацией в многоквартирном жилом доме по улице Автодорожная.