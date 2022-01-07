07.01.2022
18:03
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Спорт
Уолаттар зажигают 😍🔥💪
Вы только посмотрите на этих красавчиков!
Спорт Якутии в своем инстаграме выложили супер позитивную и мотивационную подборку! Глядя на этих ребят, тоже хочется немедленно принять порцию спорта!
Участники набирающего популярность WhatsApp группы «Бэйэни өрө тардыныы» выполняют контрольные подтягивания на январь 2022 года💪🏼💪🏼💪🏼 Вашему вниманию видео некоторых из них🔥🔥🔥
Фото: Из соцсетей
Источник: Инстаграм Спорт Якутии
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