07.01.2022
18:03
113

Спорт

Уолаттар зажигают 😍🔥💪

Вы только посмотрите на этих красавчиков!

Спорт Якутии в своем инстаграме выложили супер позитивную и мотивационную подборку! Глядя на этих ребят, тоже хочется немедленно принять порцию спорта!

Участники набирающего популярность WhatsApp группы «Бэйэни өрө тардыныы» выполняют контрольные подтягивания на январь 2022 года💪🏼💪🏼💪🏼 Вашему вниманию видео некоторых из них🔥🔥🔥

Фото: Из соцсетей
Источник: Инстаграм Спорт Якутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх