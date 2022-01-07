Уолаттар зажигают 😍🔥💪

Вы только посмотрите на этих красавчиков! Спорт Якутии в своем инстаграме выложили супер позитивную и мотивационную подборку! Глядя на этих ребят, тоже хочется немедленно принять порцию спорта! Участники набирающего популярность WhatsApp группы «Бэйэни өрө тардыныы» выполняют контрольные подтягивания на январь 2022 года💪🏼💪🏼💪🏼 Вашему вниманию видео некоторых из них🔥🔥🔥 View this post on Instagram A post shared by Все о спорте Якутии (@sportyakutia.ru)

Фото: Из соцсетей Источник: Инстаграм Спорт Якутии

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх