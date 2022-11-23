УО Якутска опровергло информацию о том, что учеников не пускают в автобус

Недоразумение произошло около Саха политехнического лицея.

В социальных сетях распространилась информация о том, что обучающихся не пускают в школьный автобус в Якутске. Это не соответствует действительности, опровергает информацию Управление образования города Якутска.

Недоразумение произошло сегодня, 23 ноября около 7.40 ч. на площадке около Саха политехнического лицея, где классный руководитель «5а» класса ожидала своих учеников. Как объяснили в Управлении, обычно перед посадкой в школьный автобус сопровождающие проверяют детей по списку, уточняют кого нет, затем все садятся в автобус.

«Утром перед посадкой прохожий стал допытываться у водителя автобуса, почему он не пропускает детей в автобус. Также он начал снимать на видео. На кадрах слышен комментарий классного руководителя, что еще скоро подойдут дети и войдут в автобус», — говорится в сообщении Управленния.

Отмечается, что не первый год ЯПАК организуется подвоз детей школы до дополнительного здания инженерной школы по Вилюйскому тракту. Все отработано по схеме сопровождения детей — сбор детей внутри здания, организованный выход, сбор перед автобусом и организованный вход в школьный автобус.

Как видим из этого случая, неравнодушные люди у нас еще остались. Прохожий проявил гражданскую ответственность, но, к сожалению, не разобрался до конца в ситуации, что привело к домыслам. Из этого можно извлечь урок, что любую информацию нужно сначала проверять, а не кидаться обвинять всех и вся.