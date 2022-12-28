UnionPay за 4900 рублей: Россельхозбанк снизил комиссию за выпуск карты

Россельхозбанк снизил комиссию за выпуск дебетовых карт международной платежной системы UnionPay International. До конца января 2023 года комиссия банка за выпуск этих карт составит 4900 рублей.

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Дебетовые карты UnionPay предоставляют возможность оплаты товаров, услуг и снятия наличных в 180 странах и регионах. В банке доступна широкая линейка тарифных планов, в том числе и премиальные.

«В преддверии новогодних каникул Россельхозбанк запускает акцию на полезный инструмент для комфортного отпуска – карты платёжной системы UnionPay. Существенная скидка на комиссию за выпуск карты вместе с преимуществами комплексного предложения РСХБ поможет нашим клиентам планировать путешествия с большим удобством на протяжении всего будущего года», – отметила директор Департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.

Акция распространяется и на кобейджинговые карты МИР, выпускаемые совместно с платежной системой UnionPay International.

«В Якутии есть интерес к картам платежной системы UnionPay International – с начала года клиенты в нашем филиале выпустили около 1400 карт, работающих на ней. Уверен, акция найдет своего потребителя в регионе, а для кого-то без сомнения станет прекрасным подарком к Новому году», — прокомментировал директор Якутского регионального филиала Россельхозбанка Василий Тимофеев.

Более подробную информацию об акции по картам Union Pay можно получить в отделениях Россельхозбанка в г. Якутске по адресам: ул. Пушкина, 12, ул. Ярославского, д. 19, а также в дополнительных офисах Банка в 15 районах республики. Вся информация доступна на сайте www.rshb.ru. Телефоны для справок 8 (411-2) 402-132, 402-122.