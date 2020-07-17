Уникальным опытом поделились сотрудники летних лагерей Якутии

16 июля в рамках «Методического четверга» Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» обсудили уникальный опыт организации летнего отдыха и оздоровления в Хангаласском районе.

Как известно, район славится своей живописной местностью, интересными археологическими находками, уникальными памятниками природы, водопадами и ледником Булуус. Детский летний отдых в этой живописной местности открывает перед ребятами увлекательный мир летнего отдыха.

Как рассказала начальник управления образования Хангаласского района Елизавета Мартынова все лагеря района имеют свое определенное тематическое направление.

«В отличие от других районов республики, нам организовать летний отдых проще, потому что все учреждения дополнительного образования работают в отрасли образования. У всех одна задача и единые подходы в воспитании подрастающего поколения», — сказала она.

В целях улучшения качества образования в районе были проведены педагогические конгрессы. Одним из идей директив конгресса является работа летних школ в рамках летней оздоровительной кампании. «Поэтому у нас активизирована работа летних школ по типу пятой четверти, как дополнительные занятия».

Центр отдыха и оздоровления детей «Усадьба Булуус» работает с 2013 года и является координатором по обеспечению и организации отдыха и оздоровления детей в Хангаласском районе. «Оздоровительный лагерь «Усадьба Булуус» ставит своей задачей обеспечить детям полноценный отдых, создать условия непрерывного развития личности ребенка при взаимодействии процессов обучения, воспитания, физического совершенствования, поддержки на базе лагеря», — говорит Елизавета Протодьяконова, директор стационарного оздоровительного лагеря «Усадьба Булуус».

Лагерь представляет обширный список смен с изучением английского языка, курсами дополнительного образования, приглашенными гостями и походом на источник Булуус.

«В общеобразовательных учреждениях нашего района реализуется сотрудничество с учеными, как один из действенных способов по реализации научно-исследовательского направления в деятельности школы», — говорит Эльвира Абрамова, директор Тит-Аринской школы.

Она сказала, что экспедиция положительно сказывается и на ученых, и на учащихся.

«С 2016 года мы организуем научные экспедиции вместе с научными сотрудниками по инициативе Академии наук республики, Русского географического общества, Институтов естественных наук, гуманитарных исследований и других».

Индивидуальный предприниматель и организатор кузнечного лагеря для юношей Надежда Идэлги рассказала, что лагерь был организован с целью развития детей и распространения якутского промысла по изготовлению якутских ножей.

«С ребятами работают профессиональный Октёмский кузнец Василий Шевелев и этно-педагог Дорхоон-Дохсун Варагушин. Лагерь нацелен не только на результат и труд, но и развивает у ребят дух, их внутреннее состояние».

После обучения мастерству, мальчики имеют возможность сдавать на продажу изготовленные якутские ножи.

«Благодаря работе лагеря в районе увеличилось количество самозанятых кузнецов, и, думаю, с годами их будет еще больше»,- сказала Надежда Идэлги.

Про опыт организации трудового лагеря в агрошколах рассказала Галина Исакова, начальник лагеря Булгунняхтахской общеобразовательной школы. Лагерь не только трудовой, но работает также по другим направлениям, таким как культурно-образовательное, научно-исследовательское, спортивно-оздоровительное, прикладное-творческое и эколого-волонтерское.

«Лагерь помогает найти ребятам свое дело и учит их стать активными тружениками села»,- резюмировала Галина Григорьевна.

Напоминаем, что оператор летнего отдыха и оздоровления детей Якутии Центр «Сосновый бор» каждый четверг проводит серию открытых вебинаров в прямом эфире с целью обмена практикой и опытом, выработки новых знаний в сфере летнего отдыха и оздоровления детей Якутии.