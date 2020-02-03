Уникальный талант в Якутске

В моем родном городе живут очень талантливые люди: ученые, деятели искусства, науки и культуры, врачи, учителя…

Многие из них очень скромные, никогда не выпячивают себя, законопослушные, отзывчивые и очень добрые.

Среди них есть один, на мой взгляд, интересный, удивительный, неординарный, светлой душой Человек с большой буквы.

Алексей Александрович ХЛЕБНИКОВ в 1960 году родился в городском роддоме, детство провел в Залоге.

Тягу к рисованию он почувствовал в детском саду, начальные классы посещал в 29-ой школе.

С удовольствием бежал во Дворец пионеров, где ныне находится Театр юного зрителя, тогда директором Дворца была легендарная Фаина Иннокентьевна АВДЕЕВА, ведь она всегда была вечной Снегурочкой и Пионервожатой.

Профессиональное образование он имел счастье получить в знаменитой МСХШ имени Сурикова.

После окончания своей Альма-матер, он возвратился в свой родной Якутск.

Интересен его годовой творческий период в Китае, в городе Харбине, на острове «Солнца» на полном пансионе.

Все его 80 работ этого периода по Договору остались в Галерее русского искусства, где наши якутяне – туристы могут воочию увидеть его картины.

На мой взгляд его «конек» — пейзаж и портрет. В этих жанрах работают многие художники.

Но есть такие художники, для которых изображение природы – смысл творчества. У Хлебникова узнаваемый искренний стиль. Это особая категория художников, умеющих только в пейзаже наиболее полно и глубоко выразить свои чувства, мысли, мироощущение. Пейзаж – один из наиболее эмоциональных жанров его большого искусства. Им нельзя овладеть без искренней любви к природе, и только глубоко переживаемое впечатление рождает произведение, в котором зритель, вслед за художником, может увидеть в давно знакомом и будничном нечто поразительно новое и волнующее.

Его творческий путь был определен с ученических лет – лирический пейзаж. Художник предан «чистой» якутской природе и всем своим творчеством он утверждает ценность и значимость обыденной, простой, издавна окружающей нас природы.

Алексей Хлебников пишет с натуры прямо в холст. Точно улавливая цветовой строй и колорит натуры, он с убедительной достоверностью передает их на холсте, что позволяет создать ощущение правдивости и естественности. Он работает и творит много и в разное время года. Его многочисленные работы находятся у коллекционеров в разных странах.

Еще одна черта характера сформировала его творческое лицо – любовь к стабильности.

От холста к холсту ведет художник свой рассказ о жизни природы, ведет ровным и спокойным голосом. Такому изложению соответствует ясный пластический язык.

Традиции реалистической школы пейзажа усвоены живописцем не формально. Грамотно написать пейзаж могут многие, прошедшие специальную школу. Однако понять «душу природы» дано не каждому.

Другой его «конек» — портрет. Им написаны интересные портреты наших соплеменников и современников.

Но и поняв, надо уметь воплотить это понятие в красках, найти для этого выразительные средства.

Увлеченность Алексея Хлебникова неиссякаема, именно она помогает ему находить картинные мотивы там, где многие проходят мимо, не задерживая взгляда!

Алексею Александровичу Хлебникову можно позвонить: 8-914-220-24-36.