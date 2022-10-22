Уникальный проект «Преображение» для многодетных мам

В Якутии финишировал проект «Преображение» — уникальная программа, ориентированная исключительно на многодетных мам. 22 октября в центре «Кружало», где прошла акция «#Здоровая Я», состоялось награждение победительниц.

Координатором проекта, инициированного в рамках Года Матери в РС(Я), выступил Минздрав Якутии. Соисполнителями — Министерство труда и соцразвития РС (Я), Министерство по физической культуре и спорту РС (Я), Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС (Я). Партнерами проекта стали общественные организации, индивидуальные предприниматели и пр.

Проект «Преображение» был нацелен на формирование культуры здоровья в семье: здоровых пищевых привычек, физической активности и др. При этом прежде всего он адресован женщинам. Ведь известно, что именно они — жены, мамы, хранительницы очага — во многом определяют традиции своих семей. А значит, от того, насколько мотивировано мамы будут вести здоровый образ жизни, зависят и будущие привычки их детей. Особенно это актуально для многодетных мам, которым зачастую просто некогда заняться собственным здоровьем.

В итоге участницами проекта стали 10 многодетных жительниц Якутска, чей индекс массы тела превышал показатель 28. Отбор участниц проводился по итогам медицинского осмотра, который прошли все претендентки в Центре здоровья ГБУ РС (Я) «РЦОЗМП».

Для них была разработана специальная программа, которая длилась несколько месяцев. Женщины получали консультации терапевта, невролога, офтальмолога, кардиолога, эндокринолога, акушера-гинеколога. Прошли обследование в эндокринологическом диспансере Якутской республиканской клинической больницы и женской консультации поликлиники №1. В индивидуальном порядке с ними работал психолог.

Они стали участницами марафона правильного питания «Путь к здоровью, стройности и красоте» под наблюдением врача-диетолога и 2-3 раза в неделю занимались фитнесом с инструктором Управления физкультуры и массового спорта. Благодарим нашего тренера Полину Лаврентьевну, несмотря на занятость выделила время нашим участницам и в течение 3 месяцев занималась фитнесом.

Кроме того, для женщин была организована целая серия различных мастер – классов: арт-терапия, танцевально-двигательный практикум, пилатес, организованный Министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям РС (Я).

Для решения разнообразных вопросов, с которыми сталкиваются многие мамы, был организован «круглый стол» с участием Министерства труда и соцразвития РС (Я). Участие в нем приняли представители министерств и ведомств республики, курирующие земельные вопросы, вопросы ЖКХ, здравоохранения, субсидий, социальных выплат, налогообложения семей с детьми и др.

Выражаем признательность и благодарность за проведенную фотосессию стилисту Николаю Неймохову, Нарыйаане Лаврентьевой, Дарье Габышевой (Бронислава), Веронике Марковой, визажистам Элле Погодаевой и Ади Даниловой, Саргылане Неустроевой директору Салона «Cocobeauty», Ольге Жирковой визажисту Салона «Cocobeauty», фотографу Туяре Андреевой и видеографу Василию Баранову. Благодаря слаженной работе команды получились отличные фотографии, видео, а главное, незабываемые моменты фотосессии для участниц проекта.

Выражаем благодарность за любезно предоставленные образы магазинам стильной женской одежды «LiAmi», «Mango» и «TopLady», Тамаре Парфеновой, руководителю салона проката платьев «BAIHAN».

Результаты проекта впечатляют. Из 10 участниц до финала дошли 5. При этом в общей сложности они потеряли 31 кг веса.

В итоге победительницей стала Оконешникова Марина Гавриловна, сумевшая добиться наиболее серьезных результатов в ходе работы над собой. В номинации

«Самая целеустремленная» победила Строева Наталия Сергеевна, в номинации «Активная жизненная позиция» — Сидорова Галина Аркадьевна. Номинация «Самая фотогеничная» — Курамшина Ольга Юрьевна, номинация «Самая энергичная» — Васильева Айталина Егоровна.

Выражаем благодарность соорганизаторам и спонсорам проекта: министру по физической культуре и спорту РС (Я) Спиридонову Леониду Николаевичу, министру по делам молодежи и социальным коммуникациям РС (Я) Шамаеву Петру Витальевичу, министру труда и социального развития РС (Я) Волковой Елене Александровне, председателю Якутского Регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Борисовой Прасковье Петровне,

президенту торгово-промышленной палаты РС (Я) Богословской Марине Олеговне, директору ООО «СахаЭкспоЦентр» Сесиной Евгение Викторовне, директору ГАУ РС (Я) «Центр «Мой Бизнес» Зое Афанасьевне Седалищевой, заместителю руководителя ГБУ РС (Я) «Управление физической культуры и массового спорта» Игнатьеву Андрею Андреевичу, фитнес-тренеру ГБУ РС (Я) «Управление физической культуры и массового спорта» Абрамовой Полине Лаврентьевне, ГБУ РС(Я) «Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи Кузьмину Анатолию Васильевичу, заведующей ДКО Республиканский психологический центр Авелевой Лене Владимировне, заместителю руководителя Департамента демографической и семейной политики, опеки и попечительства Министерства труда и соцразвития РС (Я) Самсоновой Сардане Васильевне, старшему специалисту Департамента демографической и семейной политики, опеки и попечительства Министерства труда и соцразвития РС (Я) Олесовой Люции Николаевне, заведующей женской консультацией «Орхидея» ГАУ РС (Я) «Поликлиника №1» Татьяне Владимировне Максимовой, Семеновой Софии Иннокентьевне, заведующей эндокринологическим диспансером ГБУ РС (Я) «ЯРКБ» Антоновой Анне-Ньургууне Николаевне, директору салона цветов «Анна».