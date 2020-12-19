Уникальный проект по изучению истории Якутии

В рамках Дней регионов Дальнего Востока в Москве в онлайн-формате состоялся круглый стол на тему проведения экспедиции «Пути великих свершений — 21 век» и межрегионального сотрудничества. Организаторами выступили постпредство РС (Я) по ДФО и Министерство по внешним связям и делам народов РС (Я), сообщается на сайте проекта.

В работе круглого стола приняли участие представители органов власти Якутии, Бурятии, Приморского, Хабаровского, Забайкальского и Камчатского краев. Амурской, Сахалинской и Магаданской областей и Чукотского автономного округа, а также эксперты Русского географического общества.

Проект «Пути великих свершений – 21 век», приуроченный к 100-летию образования Якутской АССР в 2022 году, будет проходить поэтапно в течение 2021 – 2022 годов. Проект предусматривает организацию экспедиции, охватывающие территорию каждого субъекта Дальнего Востока с широким освещением СМИ. В 2022 году будет издан исторический альбом «Пути Великих свершений – 21 век».

Своей целью проект «Пути великих свершений – 21 век» видит показать историческую взаимосвязь регионов Дальнего Востока, привлечь внимание к уникальности Дальнего Востока, поспособствовать созданию благоприятного инвестиционного климата в регионах.

Проект «Пути великих свершений» – уникальный в своем роде проект по систематизации и обобщению истории и этнографии в глобальном процессе расширения России и освоения огромных пространств Северо-Востока, Дальнего Востока, Тихоокеанского побережья и Арктики.

С 2020 году проект реализуется и на федеральном уровне, под названием «Пути великих свершений. От Московского царства к Великой Российской державе» он продлится до 2032 года и будет приурочен к 400-летию вхождения Якутии в состав России.

Более подробно ознакомиться с концепцией и резолюцией по итогам круглого стола можно по ссылке.