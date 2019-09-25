Уникальный концерт состоится уже завтра!

Филармония Якутии приглашает 26 сентября на Гала-концерт Союза музыкальных деятелей Якутии «Мы из Арктики!». В масштабном проекте примут участие творческие коллективы Филармонии Якутии и г. Якутска, а также студенты АГИКИ. Музыкальное разнообразие: от народных песен на якутском, корейском, японском языках до классики и легенд мировой музыки, собственные концертные номера и сводные составы коллективов – все в одном концерте «Мы из Арктики!».

Концерт состоится 26 сентября в 18:30, КЦ «Сергеляхские огни»

Стоимость билета 300 рублей.

Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111, ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 этаж.

Тел. для справок: (412) 47-63-35.

Онлайн продажи на сайте: filarmony.ru