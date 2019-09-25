25.09.2019
12:26
46
Культура & Образование
Уникальный концерт состоится уже завтра!
Филармония Якутии приглашает 26 сентября на Гала-концерт Союза музыкальных деятелей Якутии «Мы из Арктики!». В масштабном проекте примут участие творческие коллективы Филармонии Якутии и г. Якутска, а также студенты АГИКИ. Музыкальное разнообразие: от народных песен на якутском, корейском, японском языках до классики и легенд мировой музыки, собственные концертные номера и сводные составы коллективов – все в одном концерте «Мы из Арктики!».
Концерт состоится 26 сентября в 18:30, КЦ «Сергеляхские огни»
Стоимость билета 300 рублей.
Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111, ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 этаж.
Тел. для справок: (412) 47-63-35.
Онлайн продажи на сайте: filarmony.ru
Фото: Филармония Якутии.
Источник: Филармония Якутии.
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