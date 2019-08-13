Уникальный иконостас в древнерусском стиле едет в Кысыл-Сыр через всю страну

Уникальный иконостас, выполненный в древнерусском стиле, будет установлен в новом храме Покрова Пресвятой Богородицы посёлка Кысыл-Сыр. Помощь в покупке и доставке иконостаса оказала компания «ЯТЭК».

Жители поселка Кысыл-Сыр с нетерпением ждут — когда же иконостас будет доставлен и установлен в новом храме, ведь после этого состоится освящение и начнутся регулярные службы. Всего два года ушло на восстановление храма Покрова Пресвятой Богородицы и вот теперь остался последний и самый важный этап.

Напомним, три года назад в храме поселка Кысыл-Сыр случился пожар: сгорело все, включая иконы и утварь. Средства собирали всем миром и серьезную поддержку в восстановлении храма оказала компания «ЯТЭК». Для сотрудников «ЯТЭК» это строительство стало не просто одним из очередных проектов, они вкладывали в него все силы и душу. Работа не прекращалась порой даже поздно вечером и в выходные дни. И вот храм почти готов, осталось лишь доставить и установить иконостас и, как оказалось, дело это очень непростое.

Иконостас, который был заказан и изготовлен в городе Волгодонске, весит порядка трех тонн и чтобы доставить его в Якутск сотрудниками «ЯТЭК» была разработана целая стратегия: вначале ценный груз поедет на поезде до станции Томмот, а затем его перегрузят на автотранспорт и дальше очень бережно и аккуратно повезут до Кысыл-Сыра. По предварительным подсчетам дорога займет примерно месяц.

«Иконостас выполнен в старорусском стиле и вписывается во внутренне убранство храма. Мы не стали экспериментировать и выбрали именно этот стиль. В поселке Кысыл-Сыр проживают люди из разных уголков страны, они или их родители приехали сюда и это место стало их домом. Старинный стиль иконописи и исполнения иконостаса объединяет, он близок каждому и именно поэтому мы выбрали его. Все основные работы в храме уже сделаны и этап установки иконостаса станет финальным и одним из самых важных. Это стало возможным благодаря тому, что компания «ЯТЭК» помогла и в изготовлении, и в доставке. Ждем, что в ближайшее время иконостас будет доставлен, затем установлен и восстановленный храм будет официально открыт», — отметил настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы Отец Александр.