Уникальный дар сунтарского мальчика: имитирует голоса уток!

Школьник из Сунтара имитирует голоса свиязи и хохлатой чернети. В музее он показывает чучела этих уток и подражает их звукам. Уникальный дар! Видео разместил тгк t.me/sakhahunter, добавив: Однозначно берем на охоту!

Источник: t.me/sakhahunter

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