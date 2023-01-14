14.01.2023
16:10
265
Якутия
Уникальный дар сунтарского мальчика: имитирует голоса уток!
Школьник из Сунтара имитирует голоса свиязи и хохлатой чернети. В музее он показывает чучела этих уток и подражает их звукам. Уникальный дар! Видео разместил тгк t.me/sakhahunter, добавив: Однозначно берем на охоту!
Источник: t.me/sakhahunter
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