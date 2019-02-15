Уникальный диктант пройдет в Якутии

Первая республиканская акция «Диктант на языках коренных малочисленных народов Севера» пройдет 21 февраля. В акции примут участие 17 районов республики, 30 населенных пунктов и город Якутск.

В Якутске акция пройдет 21 февраля с 18.00 часов в Национальной библиотеке РС (Я) по адресу пр. Ленина, 40 (вход со стороны ул. Октябрьская). Приглашаются все желающие.

Диктант пройдет на пяти языках – долганском, эвенкийском, эвенском, чукотском и юкагирском (лесной и тундренный диалекты).

В Якутске диктант на долганском будет читать председатель Совета старейшин Ассоциации долган РС (Я) Елена Тимофеева. На эвенкийском — член Ассоциации эвенков РС (Я), учитель эвенкийского языка Ольга Удыгир. На эвенском — председатель Молодежного Совета Ассоциации коренных малочисленных народов Севера РС (Я), учитель эвенского языка Михаил Кривошапкин. На чукотском — член Ассоциации чукчей РС (Я) Дина Третьякова. На лесном диалекте юкагирского языка — к.ф.н., научный сотрудник ИГИиПМНС СО РАН Александра Прокопьева. На тундренном диалекте юкагирского — лаборант отдела северной филологии ИГИиПМНС СО РАН Ладина Курилова.

Акция «Диктант на языках КМНС» пройдет также в Аллаиховском, Анабарском, Булунском, Верхнеколымском, Верхоянском, Кобяйском, Мирнинском, Момском, Нерюнгринском, Нижнеколымском, Оленекском, Олекминском, Оймяконском, Среднеколымском, Томпонском, Усть-Янском и Эвено-Бытантайском районах.