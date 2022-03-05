Уникальные пояса изготовлены для чемпионов «Ханалас Хапса5айа»

“ХАҤАЛАС ХАПСАҔАЙА” – ДРУЖБА НАРОДОВ!

Сегодня в Покровске во дворце спорта прошло торжественное открытие 25-го юбилейного турнира Гран-При «Ханалас Хапса5айа», посвященного 100-летию образования Якутской АССР, на призы глав Хангаласского улуса, президента МОО «Федерации национальной борьбы Хапсагай» Хангаласского улуса.

25-ый международный турнир “Ханалас Хапсагайа” приковал внимание всей Якутии, ведь сегодня-завтра идут яркие схватки 400 боотуров из 26 улусов, районов, города Якутска, в том числе из Монголии, республик Бурятия и Тыва. Каждая команда (страна, улус и город) прошлись нарядным парадом. В этот день высокие гости приветствовали участников, благодарили организатора — президента Федерации Хапсагай Хангаласского улуса, руководителя НХЗ ГРУПП, Почетного мецената республики Вячеслава Анатольевича НЕСТЕРОВА. Глава улуса Олег ИРИНЕЕВ вручил ему Почетный знак “За вклад в развитие спорта в Хангаласском улусе”. Министр спорта и физической культуры Леонид СПИРИДОНОВ – “за оказание поддержки и значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия), пропаганду здорового образа жизни среди населения” наградил Благодарственным письмом министерства.

«Мы в 25-ый раз приветствуем всех участников, зрителей грандиозного праздника Спорта, Дружбы, Единения в это непростое время, когда тема Добра и Мира особенно актуальна.

«Хаҥалас Хапсаҕайа» пусть и дальше открывает новые имена, развивает спорт и дружбу! Пусть всегда побеждает сильнейший!

Я со своей стороны в этот знаменательный день выражаю благодарность министру спорта и физической культуре Леониду Спиридонову, главе Хангаласского улуса Олегу Иринееву, начальнику Управления спорта и физической культуре Юрию НИКИФОРОВУ, всем тренерам, спортсменам и ветеранам за совместную целенаправленную работу во имя развития спорта, пропаганды здорового образа жизни и воспитании всесторонне развитой, сильной молодежи!» — отметил вице-президент Федерации Хапсагай РС(Я), президент Федерации Хапсагай Хангаласского улуса, Почетный меценат РС(Я) Вячеслав НЕСТЕРОВ.

Отдельного внимания заслуживают пояса чемпионов. Самые сильнейшие боотуры будут награждены уникальным Поясом Абсолютного Чемпиона «Ханалас Хапсагайа — 2022 года! Над созданием прекрасного и мощного пояса трудились мастера с золотыми руками. В центре пояса изображена Рысь, уверенно идущая прямо к цели — к Победе! Рысь – Символ Федерации Хапсагай Хангаласского улуса и турнира Ханалас Хапсагайа, символизирующий Силу, Гибкость и острый ум. Именно такими качествами обладают сильнейшие хапсагаисты!