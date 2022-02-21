Уникальный талант якутянки Ларисы Спиридоновой

Лариса Спиридонова — художник, дизайнер виниловых национальных, интерьерных кукол. В России она — единственный мастер, кто производит авторские куклы на фабрике. Лариса — якутянка, окончила школу в Тикси, живет в Москве. Безупречные красавицы от Спиридоновой украшают интерьеры домов именитых деятелей искусств, коллекционеров, их приобретают даже музеи.

Каждая работа Ларисы — уникальна, художник создает образ с учетом этнических черт, вплоть до особенностей волос. Заказанные на фабрике куклы одевает сама, шьет им вручную костюмы, украшает мехом, вышивкой бисером.

Первая коллекция кукол, вспоминает Лариса, на удивление очень быстро разошлась, причем, большая часть улетела в Европу, США, ЮАР. Оказалось, что интерес в зарубежных странах к этностилю, к куклам северных народностей очень высок.

Художник радуется, что через свои куклы представляет культуру северных народов. На сайте фестиваля «Руками Женщины» Лариса Спиридонова написала о своей мечте — найти единомышленников в российских регионах, объединить мастеров национальных кукол.



