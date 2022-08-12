Уникальные кадры первых съемок саха в кино

Новые факты истории наших земляков в Финляндии!

Со слов Татьяны: «Наша землячка Зоя Петровна дома сегодня, занимаясь домашними делами вполглаза следила за тв. И там шел старый ч/б финский фильм 1940 г. И она услышала там якутскую речь!

Запомнила название. И мы разворотили интернет, и наконец в национальном архиве кино Финляндии нашли этот фильм.



И да, там в двух эпизодах наши земляки, двое из трех якутов, беженцев из сталинского лагеря. Старостин Е.Е. и Корнилов М.Ф. Очень четко говорят по якутски. Они в эпизодических ролях иностранных гостей в гостинице Гранд, в Стокгольме по сюжету. Фильм снимался в Финляндии, вышел в конце 1940г.

Фильм называется Poikani pääkonsuli , «Moй сын главный консул».

В архивах фильма указано 58 имён, но имён наших земляков, к сожалению, в списках нет.

Фильм можно посмотреть по ссылке:

elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_120045

В кадре мы видим стоящего лицом Семена Старостина. Спиной стоит Михаил Корнилов. И дочка Корнилова, Кариитта, которая никогда не видела отца, он умер, когда ей было два месяца. И она может увидеть и услышать голос своего отца!



Семен похоронен в Швеции, на острове Готланд. Корнилов похоронен в Хельсинки, на православном кладбище. Могила Егора Егоровича неизвестна, так как он пропал без вести.



От всей души поздравляем Татьяну и диаспору Финляндии с прекрасным открытием!