Уникальную коллекцию самоваров собрала жительница Борогонцев

Старинный самовар из меди 1904 года выпуска с 12 печатными медалями Царской выставки в знак качества – особенная гордость коллекционера из села Борогонцы Галины Дегтяревой

Галина Власьевна начала собирать старинные самовары и кухонную утварь недавно, но с большим интересом и желанием заядлого коллекционера. Так, за какие-то 4-5 лет у нее собралось больше 50-ти единиц старинной посуды и самоваров из меди, алюминия и латуни, сообщает тгк МҮРҮ САҺАРҔАТА

У нее есть и польские самовары 1934 года, суксунский электрический самовар из Пермского края, тоже считающегося родиной самоваров, так же есть исторический самовар из латуни с подносом, сделанный в Олимпийском 1980 году и много других изделий из Италии, Молдавии и г. Махачкалы

В уникальности коллекции Галины Дегтяревой недавно удостоверились жители Усть-Алданского улуса, посетившие выставку коллекционера в честь ее юбилейной даты. Посетители выставки с удовольствием окунулись в советское время с алюминиевыми, лаковыми предметами кухонной утвари 50-60 годов, напоминавшими их детство, родителей, тепло родного дома

Многие подметили ценность данной выставки, как память о культуре и жизни целого периода времени, интерес к которой с каждым годом будет только расти.



