Уникальность северных практик лечения человека

Одна из эффективнейших мировых оздоровительных систем — практика наших предков народных целителей — эмчит Севера и Арктики. Это практика, благодаря которой человек мог оставаться жизнеспособным в суровых условиях северо-востока России. Любой дисбаланс будь то в психологическом, ментальном состоянии, травма во время борьбы за существование, приводила к тому, что человек мог оказаться на грани жизни и смерти

В системе под названием здоровье человека, ее равновесие, результат некоего естественного, психологического, интеллектуального и морального баланса в жизни.

Представляя 7 выпуск «Антропологии Севера», посвященный эмчит Виктору Семеновичу Кривошапкину, мы показали разностороннюю взаимосвязь проводника к тонким мирам, посредством природных объектов, поместив вперемежку интервью пациентов до и после лечения. В конце мы поместили мнение о деятельности и возможностях нашего эмчит от авторитетных и известных людей, знакомых не понаслышке об этой непростой, а порой опасной работе.

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