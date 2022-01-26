Уникальное явление! Три солнца в небе Якутии — видеофакт

Уникальное природное явление запечатлел на видео житель Якутии. Он насчитал три солнца — такой оптический эффект можно было увидеть в Якутии. Чем оно могло быть вызвано?

Источник: YouTube канал "Удивительная Якутия"

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