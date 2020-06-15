Уникальное якутское животное воссоздадут в лаборатории

В следующем году будет создан генетический криобанк якутской аборигенной коровы, сообщает yakutia-daily.ru. Кроме того, в Якутском научно-исследовательском сельскохозяйственном институте создана лаборатория воспроизводства и физиологии животных. Все это делается для того, чтобы предотвратить полное исчезновение уникальной в своем роде якутской породы скота. Сегодня мировая наука признает, что якутская аборигенная корова находится на грани исчезновения. В целях ее защиты и охраны в 2001 году в республике по инициативе энтузиастов был принят Закон «Об охране и использовании генофонда якутского скота». По мнению ученых, он помог предотвратить полное исчезновение якутской породы скота.

На грани вымирания

Известно, что в мире существуют более 787 разных пород крупного рогатого скота, из них 100 – локальные, то есть обитающие в конкретной местности. «Культурные» породы, то есть скрещенные из нескольких пород скота, обладают менее здоровым генофондом, они подвержены многочисленным заболеваниям, слабо выдерживают экстремальные условия. По словам кандидата сельскохозяйственных наук, ведущего научного сотрудника лаборатории воспроизводства и физиологии животных НИИ сельского хозяйства республики Руслана Попова, сейчас осталось всего 16 локальных пород из 19-ти, существовавших в советское время. Три из них – горный скот Дагестана, якутская (порода крупного рогатого скота «Якутский скот») и тагильская породы – на грани исчезновения. Так, например, тагильская порода коров в количестве 800 голов осталась только в Свердловской области и Пермском крае. А над восстановлением горного скота Дагестана работают совместно Дагестан и Грузия. Ценители породы в курсе, что у якутской коровы «мраморное» мясо и жирное молоко. Наши буренки приспособлены к суровым климатическим условиям, не требуют особого ухода, неприхотливы в еде. Единственный их минус – невысокая удойность, что и сподвигло власти в советские времена скрещивать их с завезенными симментальской и холмогорской породами скота.

Эвено-Бытантайский уникум

– А ведь в 1928 году поголовье уникальной якутской породы составляло 530 тысяч голов. Они сохранились только в Эвено-Бытантайском улусе. И то благодаря тому, что район находится вдали от других животноводческих улусов. В 90-е годы там насчитывалось 965 коров, – вспоминает Руслан Гаврильевич. Позже из-за постоянного близкородственного скрещивания между собой стали появляться на свет двухголовые, слепые телята. Для того чтобы спасти породу от исчезновения, власти республики создали генофондные питомники. Всего в республике их было два – ГБУ «Бытантай» в Эвено-Бытантайском улусе и ГКП РС(Я) «Якутский скот» в Якутске. Кроме того, разведением якутского скота занимаются семь базовых крестьянских хозяйств. Сегодня эту работу ведут в шестнадцати улусах. Их курирует созданное по указу главы республики Айсена Николаева в конце 2019 года генофондное казенное учреждение «Якутский скот». Именно здесь будут разрабатывать и внедрять меры по сохранению и рациональному использованию генофонда аборигенных коров, выведенных методом народной селекции. – Сегодня поголовье рогатого скота составляет 2021 голову, в том числе маточное – 840. Таким образом, распространив породу по улусам республики, мы, можно сказать, сохранили субпопуляцию. Чтобы не попасть в категорию исчезающего вида, эта цифра должна быть не менее тысячи коров. Если же превысим порог 10 тысяч коров, то можем говорить о ее восстановлении и дальнейшем развитии, – уверен ученый.

Из Аляски в Якутию?

Существует множество версий, как сохранить популяцию. Известно, что на островах Аляски сохранились дикие стада скота. Некоторые исследователи утверждают, что это якутские коровы. По словам знатоков, их ДНК идентичны с ДНК нашей якутской породы, и их завоз на территорию республики спасет положение. Руслан Гаврильевич категорически против этого предложения. – Действительно, существуют предположения о том, что на острове Чирикова остались стада якутской коровы. В 1784-1867 годах немало представителей Якутии уезжали на Аляску в целях заработков, ведь остров принадлежал Российской империи, туда же был завезен и наш скот. Совместно с учеными из Финляндии, США мы провели исследования и пришли к выводу, что в основном там сохранились остатки гольштинской породы и только 30% из них содержат гены якутской породы. Кстати, именно благодаря этим генам, стрессоустойчивым к внешним неблагоприятным условиям, коровы и сохранились. Там ведь нет подножного корма, трава не растет, и скот питался в основном морскими водорослями. Но, тем не менее, отмечу, совершенно неправильным будет привезти их сюда и скрестить с нашей чистопородной якутской коровой, – уверен он. – Прародителем якутской коровы является зебу, скрещенный с монгольской группой крупного рогатого скота. Порода обладает способностью переносить низкие температуры, довольствоваться скудным питанием. С мая по октябрь пасется на улице, накапливая себе жир, чтобы противостоять суровой зиме, вот почему жирность молока составляет летом 5%, зимой до 10%. За год одна корова выдает до 1,5 тысяч литров молока, – говорит Руслан Попов.

ЭКО для коровы

По мнению исследователя, благодаря определенной работе по сохранению уникальной якутской породы в последние годы существенно увеличилось количество ее поголовья. – Совместно с предприятием «Якутская корова» мы начинаем работу по созданию криобанка генофонда якутской породы, где будем трудиться над созданием и выращиванием эмбрионов. Одна из задач трансплантации эмбрионов – размножение потомства лучших представителей породы с целью отбора среди них и последующего размножения потомков еще более высокого качества. Таким образом, трансплантация эмбрионов является системным биотехническим методом ускоренного селекционного процесса по совершенствованию скота в ряде поколений, – делится планами ученый. Так, одним из первых шагов является создание в институте лаборатории воспроизводства и физиологии якутской породы. С приобретением секвенатора в «Сахаагроплем» начали лабораторные исследования по выявлению генеалогических аномалий. – В дальнейшем планируем применить новейшие методы искусственного оплодотворения коров, в том числе экстракорпоральным путем. Так, из 100 оплодотворенных коров симментальской породы планируем вывести до 60 голов чистопородной якутской коровы. По мере накопления опыта будем стремиться к повышению рождаемости телят, – говорит Руслан Гаврильевич. По его словам, также уделяется внимание материально-технической базе. В двух крестьянских хозяйствах построены два зимних, полностью оборудованных коровника, в других двух хозяйствах – летние сайылыки, возводится новый комплекс и в Сюльдюкяре, что в Мирнинском районе. – Отмечу, в коровниках надо установить прохладную температуру, поскольку якутская порода по своей природе предпочитает прохладу. Иначе рискуем потерять ее морозостойкие способности. Наша цель одна – оставить следующим поколениям якутян нашу чистопородную якутскую корову с ее здоровым генофондом. Возможно, на ее основе будущие исследователи выведут новую качественную породу коров с уникальными свойствами, – резюмировал ученый.

Ссылка: https://yakutia-daily.ru/v-yakutii-sozdadut-kriobank-yakutskoj-korovy/