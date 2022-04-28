Уникальное представление о становлении республики покажут якутянам

Более 1700 человек примут участие в поэме-мистерии «И они продолжили творенье мира». Последние подготовки к главному театрализованному представлению, посвященному 100-летию ЯАССР, полным ходом идут в спортивном комплексе «Триумф». Современные декорации, уникальные костюмы, мультимедийный контент, делегации со всей республики: более 1700 человек примут участие в поэме-мистерии «И они продолжили творенье мира» («Эллэй эһэбит саҕаттан…»).

Источник: Анастасия Филиппова

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