28.04.2022
23:59
35
Культура
Уникальное представление о становлении республики покажут якутянам
Более 1700 человек примут участие в поэме-мистерии «И они продолжили творенье мира».
Последние подготовки к главному театрализованному представлению, посвященному 100-летию ЯАССР, полным ходом идут в спортивном комплексе «Триумф». Современные декорации, уникальные костюмы, мультимедийный контент, делегации со всей республики: более 1700 человек примут участие в поэме-мистерии «И они продолжили творенье мира» («Эллэй эһэбит саҕаттан…»).
Источник: Анастасия Филиппова
#«И они продолжили творенье мира»#100 лет ЯАССР#представление о становлении республики#республика саха (якутия)#Якутия
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