14.11.2022
13:07
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Красота & Здоровье

Уникальное новогоднее предложение от экологической компании «Зелёный Рай»!

Дорогие Друзья!


Приближается самый сказочный праздник, встреча Нового года! Экологическое учреждение — салон цветов «Зелёный Рай» предлагает  оказание услуг по оформлению офисов и праздничных помещений, ресторанных залов, гостиничных холлов, отелей.

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Также вы можете поздравить своих родных, близких и друзей с любой точки Планеты, отправив им новогодний сюрприз! Каждый ребенок, да и мы взрослые, ждём новогоднего чуда! Подарите волшебство и исполняйте мечты!

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Наберите номер: 8-4112-33-52-84; +79841165535; +79142221664 или пишите на эту электронную почту или marina777001@mail.ru . C отметкой: Мастерская Деда Мороза

Источник: Пресс-служба салона "Зеленый рай"

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