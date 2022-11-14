14.11.2022
13:07
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Красота & Здоровье
Уникальное новогоднее предложение от экологической компании «Зелёный Рай»!
Дорогие Друзья!
Приближается самый сказочный праздник, встреча Нового года! Экологическое учреждение — салон цветов «Зелёный Рай» предлагает оказание услуг по оформлению офисов и праздничных помещений, ресторанных залов, гостиничных холлов, отелей.
Также вы можете поздравить своих родных, близких и друзей с любой точки Планеты, отправив им новогодний сюрприз! Каждый ребенок, да и мы взрослые, ждём новогоднего чуда! Подарите волшебство и исполняйте мечты!
Наберите номер: 8-4112-33-52-84; +79841165535; +79142221664 или пишите на эту электронную почту или marina777001@mail.ru . C отметкой: Мастерская Деда Мороза
Источник: Пресс-служба салона "Зеленый рай"
#Зеленый рай#Мастерская Деда Мороза#нобилис якутск#новогодний подарок#новогодний сюрприз#нофогоднее оформление
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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