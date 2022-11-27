27.11.2022
21:47
140
Праздники
Уникальное новогоднее предложение от экологической компании «Зелёный Рай»!
Дорогие Друзья! Приближается самый сказочный праздник — встреча Нового года! Экологическое учреждение — салон цветов «Зелёный Рай» предлагает оказание услуг по оформлению офисов и праздничных помещений, ресторанных залов, гостиничных холлов, отелей. Также вы можете поздравить своих родных, близких и друзей с любой точки Планеты, отправив им новогодний сюрприз! Каждый ребенок, да и мы взрослые, ждём новогоднего чуда! Подарите волшебство и исполняйте мечты!
Наберите номер: +79142211777
Пишите на эту электронную почту: marina777001@mail.ru с отметкой: Мастерская Деда Мороза.
Источник: Нa прaвaх реkлaмы.
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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