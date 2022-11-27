27.11.2022
21:47
140

Праздники

Уникальное новогоднее предложение от экологической компании «Зелёный Рай»!

Дорогие Друзья! Приближается самый сказочный праздник — встреча Нового года! Экологическое учреждение — салон цветов «Зелёный Рай» предлагает оказание услуг по оформлению офисов и праздничных помещений, ресторанных залов, гостиничных холлов, отелей. Также вы можете поздравить своих родных, близких и друзей с любой точки Планеты, отправив им новогодний сюрприз! Каждый ребенок, да и мы взрослые, ждём новогоднего чуда! Подарите волшебство и исполняйте мечты!

Наберите номер: +79142211777

Пишите на эту электронную почту: marina777001@mail.ru с отметкой: Мастерская Деда Мороза.

Источник: Нa прaвaх реkлaмы.

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх