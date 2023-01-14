14.01.2023
16:10
702
Якутия
Уникально! Сунтарский мальчик точно имитирует голоса якутских птиц
Школьник из Сунтарcкого улуса Никита Никитин умеет очень точно имитировать голоса птиц: уток, глухаря, совы, кукушки, дятла, коршуна, павлина, ворона. Уникальный дар и хорошее знание родной природы. Чтобы научиться так подражать голосам пернатых, надо внимательно и долго наблюдать за ними. Молодец! Покажите своим детям. Видео канала Марии Кобельяновой — Туску @kmv888 опубликовал тгк @sakhahunter.
Источник: t.me/sakhahunter, @kmv888
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