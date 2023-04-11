Уникальная выставка художников Якутии в Академии художеств в Красноярске

5 апреля 2023 г. на одной из самых престижных выставочных площадок России в галерее регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств в г. Красноярске, торжественно открылась выставка «ЗЕМЛЯ ОЛОНХО. Художники Якутии». Выставка работ якутских художников — это совершенно нерядовое событие для красноярцев, интересующихся искусством. Она вызывает большой интерес как у коллег – художников, так и у посетителей. Зрители отмечают добротность и разнообразие изобразительного языка, а главное – приверженность к своей материальной и духовной культуре саха, что делает выставку уникальной.

Проект «ЗЕМЛЯ ОЛОНХО. Художники Якутии» в залах академии был задуман как продолжение российских выставок, в которых принимали участие художники Якутии. Из недавних — «Культурное многообразие Дальнего Востока», «Акварель России», «Единение», «Река Лена – Японское море», юбилейная выставка к 35-летию отделения РАХ.

На выставке представлены произведения 55 якутских профессиональных художников различных направлений: живопись, графика, художественный текстиль, малая пластика из кости и других материалов, скульптура – всего более 100 работ. Жители и гости Красноярского края увидят произведения художников Артура Васильева, Михаила Старостина, Андрея Чикачева, Иннокентия Корякина, Марианны Лукиной, Эдуарда Васильева, Дюлустана Бойтунова; скульптурные композиции Николая Чоччасова, Василия Сивцева, произведения народного и декоративно-прикладного искусства Федора Маркова, Михаила Слепцова, Анны Зверевой и других.

Экспозиция «ЗЕМЛЯ ОЛОНХО. Художники Якутии» будет работать до 27 апреля, после чего экспозиция переместится в Иркутск, в областной музей им В.П. Сукачева.