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Уникальная, сверхпроходимая лодка для труднодоступных мест

Подчас, чтобы удачно добыть зверя, требуется забраться в самые дикие, неизведанные уголки. Один из лучших способов, конечно же, по воде. Но далеко не все лодки позволяют успешно преодолевать водные преграды.

Эксперты компании «КБ Русские Амфибии» рассказали о своей разработке – уникальной лодке RIB JET 4500 MASTER.

Супер-проходимая лодка. В чем ее преимущество?

Судно, не требующее доработок

Наш коллектив решил создать лодку, которую человек купит, поставит мотор, и не будет думать о дополнительных тратах, а просто будет эксплуатировать и наслаждаться отдыхом.

Было принято решение создавать днище стеклопластиковое. Что уже делает дно более защищенным по сравнению с надувным. А самое главное, можно спроектировать геометрию тоннеля для правильной работы водомета, ведь он будет жестким, не будет менять форму в процессе эксплуатации. В качестве защиты днища использовать поликарбонат было бы интересным решением, т.к. он обладает высокой ударной вязкостью. После проведения ряда опытных работ мы смогли это реализовать. Сейчас мы патентуем эту технологию, поскольку результат получился впечатляющим. Для дополнительной защиты нижнюю часть баллона до привальника обклеили полиуретаном.

Важная особенность в конструкции нашего RIB в том, что интейк (водозаборная часть) выше днища на 3 – 4 см, благодаря чему вероятность его повреждения многократно снижается.

Черед жестких испытаний.

Затем началось самое интересное, испытание. Мы выезжали в Алтайский край, Республику Алтай на каменистые, труднопроходимые участки.

Давайте осмотрим днище и особенности его защиты:

Эту лодку ждали испытания в Алтайском крае на речке Тальменке, где ей предстояла встреча не только с мелкими косами и камнями, но и с корягами. На реке много топляка, встречаются даже притопленные металлические конструкции. Испытание RIB прошел на отлично.

Посмотрите на состояние защиты после «залетания» на берег, скачек по камням, наезда на топляк.

Что касается поликарбоната (толщина 3 мм), да, на нем видны царапины, но их глубина минимальна.

Теперь любое мелководье по плечу!

На следующих фото и видео хотим показать, какое мелководье преодолевает наш RIB. Обратите внимание на границу на первом фото (глубина на данном участке 4 см). Можно сказать, лодка идет по песку.

В заключение хочется отметить, что нам удалось создать уникальную лодку RIB, простую в эксплуатации. Отсутствие замкнутых полостей позволяет ее легко мыть. Она имеет «бронированное» днище, баллоны, защищенные до привальника полиуретаном. Настроенный под водометный мотор тоннель. Остается поставить мотор и наслаждаться.

Посетите наши ресурсы для более подробного ознакомления.

ООО «КБ Русские Амфибии» Новосибирское подразделение.

Наш сайт: https://kbra.ru.

Youtube канал: КБ Русские Амфибии.

Источник: На правах рекламы.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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