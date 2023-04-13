13.04.2023
10:00
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Природа

Уникальная съемка чубуку в горах

Якутский любитель охоты по дороге на Оймякон снял квадрокоптером на вершине горы стадо горных баранов-чубуку. Эти очень осторожные животные подпустили дрон близко и только потом определили, что это летательный аппарат.

Фото: видео-соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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