13.04.2023
10:00
673
Природа
Уникальная съемка чубуку в горах
Якутский любитель охоты по дороге на Оймякон снял квадрокоптером на вершине горы стадо горных баранов-чубуку. Эти очень осторожные животные подпустили дрон близко и только потом определили, что это летательный аппарат.
Фото: видео-соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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